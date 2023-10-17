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Коммерческая недвижимость в Айя-Напа, Кипр

5 объектов найдено
Магазин в Айя-Напа, Кипр
Магазин
Айя-Напа, Кипр
Two shops in Agia Napa. They are located 300m from Agia Napa's square and 350m from Nissi av…
Цена по запросу
Коммерческая в Айя-Напа, Кипр
Коммерческая
Айя-Напа, Кипр
Совместное здание смешанного назначения ( 49% ) в Агиа Напа. Он находится в нескольких минут…
Цена по запросу
Офис в Айя-Напа, Кипр
Офис
Айя-Напа, Кипр
Отличный 2-этажный офис, в самом сердце Айя Напа! Этот офис удобно расположен, перед ним ест…
Цена по запросу
Коммерческая в Айя-Напа, Кипр
Коммерческая
Айя-Напа, Кипр
Фантастический ресторан в самом сердце Айя Напа, Фамагуста. Этот превосходный ресторан распо…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость в городе Агия Анапа.Отлично подходит под офис. Есть цент…
€500,000
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