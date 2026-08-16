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Коммерческая недвижимость в Айя-Напе, Кипр

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 113 м² в Айя-Напа, Кипр
Коммерческое помещение 113 м²
Айя-Напа, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Фантастический ресторан в самом сердце Айя-Напы, Фамагуста. Этот превосходный ресторан распо…
$1,18 млн
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Коммерческое помещение в Айя-Напа, Кипр
Коммерческое помещение
Айя-Напа, Кипр
Количество этажей 2
Современная прибрежная жизнь - Бутик жилого здания Расположенное в востребованном приморском…
$3,43 млн
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Коммерческое помещение в Айя-Напа, Кипр
Коммерческое помещение
Айя-Напа, Кипр
Количество этажей 2
Современная прибрежная жизнь - Бутик жилого здания Расположенное в востребованном приморском…
$3,65 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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