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Коммерческая недвижимость в Пейе, Кипр

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6 объектов найдено
Другое 490 м² в Пейя, Кипр
Другое 490 м²
Пейя, Кипр
Площадь 490 м²
Редкий шанс приобрести полностью реконструированное (2022) коммерческое здание в самом сердц…
$1,84 млн
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Магазин 52 м² в Пейя, Кипр
Магазин 52 м²
Пейя, Кипр
Площадь 52 м²
Это уникальное место расположено в самом сердце одного из самых оживленных туристических нап…
$431,096
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Коммерческое помещение в Пейя, Кипр
Коммерческое помещение
Пейя, Кипр
Количество этажей 4
Коммерческое здание, расположенное в районе Корал Бэй в Пегее, Пафос, в непосредственной бли…
$1,83 млн
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Ресторан, кафе в Пейя, Кипр
Ресторан, кафе
Пейя, Кипр
Редкий участок на возвышенности с захватывающими панорамными видами на живописные холмы Пейи…
$452,955
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Магазин 609 м² в Пейя, Кипр
Магазин 609 м²
Пейя, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 609 м²
Расположенный в самом центре Coral Bay — одного из самых известных и востребованных курортны…
$1,86 млн
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Ресторан, кафе в Пейя, Кипр
Ресторан, кафе
Пейя, Кипр
Расположенный на возвышенности в престижном районе Sea Caves в Пейе, этот земельный участок …
$1,99 млн
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