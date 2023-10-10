Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Пейя

Коммерческая недвижимость в Пейя, Кипр

3 объекта найдено
Коммерческая в Пейя, Кипр
Коммерческая
Пейя, Кипр
Two storey building in the heart of Pegeia in Paphos District. The property is situated clos…
Цена по запросу
Магазин с патио в Пейя, Кипр
Магазин с патио
Пейя, Кипр
Это & NBSP; магазин Расположен на первом этаже здания, в Корал-Бей, Пафос. Магазин состоит и…
€150,000
Магазин с патио в Пейя, Кипр
Магазин с патио
Пейя, Кипр
This  shop Located on the ground floor of a building, in Coral Bay, Paphos.The shop comprise…
€140,000
Realting.com
Перейти