Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Сообщество Киссонергас

Коммерческая недвижимость в Сообщество Киссонергас, Кипр

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коммерческая
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Этот бизнес-центр расположен в районе Святого Николая, прямо в центре быстро растущего, ожив…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Бизнес-центр в районе Айя-Зони премиум-класса в городе Лимассол. Проект сочетает в себе комп…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Офисное здание с изысканной архитектурой и дизайном, расположенное в самом центре города Лим…
Цена по запросу
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Два офиса, расположенные на 2-м этаже в отличном месте Лимассола. Район радует глаз своей зе…
€978,304
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Ларнака, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
Площадь 148 м²
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
€2,09 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Здание состоит из & nbsp; 4 & nbsp; этажей. Общая площадь & nbsp; первый этаж составляет 603…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
This investment opportunity relates to an office unit with a total surface of 324m2, located…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 1 566 м²
Особенности недвижимости:➢ Первый этаж: 870 кв.м➢ Дополнительный уровень: 471кв.м➢ Расширени…
€3,02 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 789 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
€2,00 млн
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Совершенно новый магазин в современном современном проекте, расположенный в самом сердце Лим…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Два односторонних магазина в Agioi Omologites. Магазин является частью 6-этажного коммерческ…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти