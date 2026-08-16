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Коммерческая недвижимость в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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4 объекта найдено
Отель 2 000 м² в Киссонерга, Кипр
Отель 2 000 м²
Киссонерга, Кипр
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Уютно расположенные в одном из самых живописных и исторических районов Пафоса, Кипр, наши от…
$4,43 млн
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Коммерческое помещение 257 м² в Киссонерга, Кипр
Коммерческое помещение 257 м²
Киссонерга, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 257 м²
3 квартиры на одном участке в Киссонерге, Пафос - Титулы готовы Редкая инвестиционная возмо…
$599,408
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Другое 2 000 м² в Киссонерга, Кипр
Другое 2 000 м²
Киссонерга, Кипр
Площадь 2 000 м²
Эта хорошо представленная гостиничная квартира расположена в спокойном месте в деревне Киссо…
$4,50 млн
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Доходный дом 1 381 м² в Киссонерга, Кипр
Доходный дом 1 381 м²
Киссонерга, Кипр
Площадь 1 381 м²
Комплекс апартаментов, мезонетов и вилл, расположенный в небольшом прибрежном поселке Киссон…
$5,23 млн
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