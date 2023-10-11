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Коммерческая недвижимость в Никосия, Кипр

офисы
4
магазины
4
20 объектов найдено
Коммерческая в Дали, Кипр
Коммерческая
Дали, Кипр
A two storey commercial warehouse currently rented and operated as a recording studio, is lo…
Цена по запросу
Коммерческая в Geri, Кипр
Коммерческая
Geri, Кипр
Two-storey Industrial building. The ground floor consists of an office space, 2 W/Cs (one wi…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Commercial building with a basement, ground, 1st and 2nd floor located in walking distance t…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
In the heart of Nicosias' center a unique commercial opportunity in the form a ground floor …
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Магазин розничной торговли и здание смешанного назначения в Фанеромени. Он состоит из магази…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Здание / магазин доступны для продажи в отличном районе Фанеромени.Отель расположен недалеко…
Цена по запросу
Коммерческая в Дали, Кипр
Коммерческая
Дали, Кипр
Коммерческое здание в муниципалитете Дали.Отель находится в непосредственной близости к югу …
Цена по запросу
Коммерческая в Kato Deftera, Кипр
Коммерческая
Kato Deftera, Кипр
 Роскошный отдельно стоящий дом в тихом пригороде Никосии, с открытой планировкой и большими…
Цена по запросу
Коммерческая в Lympia, Кипр
Коммерческая
Lympia, Кипр
Two-storey building in Lympia community of Nicosia District. It is situated close to all nec…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Просторные магазины на уровне земли с двойными стеклянными окнами - идеальные витрины для де…
€2,00 млн
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Отель расположен недалеко от центра Никосии, в северном углу проспекта Луки Акрита и улицы А…
€3,50 млн
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
A commercial center in within the walls Nicosia.It comprises of:A common area of c. 450sqmSh…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис на целый этаж в самом центре Никосии. Офис находится на 5-м этаже в одиннадцатиэтажном …
€1,18 млн
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
A commercial space located on the first floor in Nicosia.It comprises of two unified units o…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
A commercial building located in Nicosia. The building comprises of five shops on the ground…
Цена по запросу
Магазин под аренду в Никосия, Кипр
Магазин под аренду
Никосия, Кипр
Ground floor shop with mezzanine level and basement, in a central location, in Nicosia Munic…
Цена по запросу
Магазин в Mitsero, Кипр
Магазин
Mitsero, Кипр
A commercial space formerly used as a restaurant in Mitsero, Nicosia.The main building has a…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Building in an attractive and popular location in Makedonitissa quarter, in Engomi Municipal…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Masterful design and state-of-the art construction characterize this modern business center,…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
A commercial space formerly used as a restaurant in Makedonitissa, Nicosia.It comprises of a…
Цена по запросу
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