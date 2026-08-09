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Коммерческая недвижимость в Никосии, Кипр

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муниципалитет Никосия
67
Строволос
26
Aglangia
9
Лакатамия
4
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164 объекта найдено
Магазин 262 м² в Никосия, Кипр
Магазин 262 м²
Никосия, Кипр
Площадь 262 м²
Ресторан Vacant расположился на 2 единицах на первом этаже комплекса в Агланции. Он состоит …
$584,330
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Инвестиционная 223 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 223 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Две 2-комнатные квартиры на втором этаже в старых городских стенах Никосии. Каждая квартира …
$315,184
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Инвестиционная 497 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 497 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Здание смешанного назначения, в Эгкоми. Состоит из шоурума с мезонином и подвалом на первом …
$1,18 млн
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TekceTekce
Инвестиционная 740 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 740 м²
Дали, Кипр
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Две пары полуотдельных неполных трехкомнатных домов в Дали, Никосия. Каждый дом имеет площад…
$702,377
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Коммерческое помещение 3 145 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 3 145 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 3 145 м²
Семиэтажное коммерческое здание в Трипиотис, Никосия. Он состоит из: Подвал площадью 200 кв…
$8,62 млн
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Офис 303 м² в Строволос, Кипр
Офис 303 м²
Строволос, Кипр
Площадь 303 м²
Офис в Агиос Деметриос. Офис расположен на первом этаже и занимает весь этаж. Он состоит из …
$702,377
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Инвестиционная 853 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 853 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 853 м²
Четырехэтажное здание смешанного использования с подвалом в Агиои Омологитес, Никосия. Здани…
$1,30 млн
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Коммерческое помещение 1 128 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 1 128 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 128 м²
59% акций двух незавершенных жилых домов в Агиои Константину и Еленисе. Недвижимость соответ…
$885,349
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Коммерческое помещение 5 124 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 5 124 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 124 м²
Коммерческое здание для продажи в Агиос Дометиос, Никосия. Здание состоит из подвала с парко…
$6,76 млн
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Офис 223 м² в Никосия, Кипр
Офис 223 м²
Никосия, Кипр
Площадь 223 м²
7-этажное здание расположено в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов плюс подв…
$815,069
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Инвестиционная 457 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 457 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 457 м²
Эта впечатляющая недвижимость состоит из двух унифицированных квартир, занимающих весь первы…
$505,245
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Магазин 207 м² в Лакатамия, Кипр
Магазин 207 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 207 м²
Магазин с мезонином в Лакатамии, в Никосии. Недвижимость имеет очень хороший доступ к автома…
$466,284
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Магазин 430 м² в Spilia, Кипр
Магазин 430 м²
Spilia, Кипр
Площадь 430 м²
Магазин на первом этаже семиэтажного здания в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит из: Первы…
$991,590
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Магазин 323 м² в Строволос, Кипр
Магазин 323 м²
Строволос, Кипр
Площадь 323 м²
Магазин на первом этаже здания, Строволос. Он состоит из первого этажа площадью 208 кв.м и м…
$826,325
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
470 кв.м. Универсальный выставочный зал для продажи в Паллуриотисса, Никосия Откройте для с…
$595,823
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Инвестиционная 313 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 313 м²
Дали, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Три квартиры на первом этаже в Дали, Никосия. Он состоит из двух трехкомнатных квартир и одн…
$427,328
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Инвестиционная 5 200 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 5 200 м²
Строволос, Кипр
Площадь 5 200 м²
Большой имущественный комплекс! Продажа и аренда с известной компанией на Кипре Более 40 лет…
$14,81 млн
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Офис 239 м² в Никосия, Кипр
Офис 239 м²
Никосия, Кипр
Площадь 239 м²
Офис на шестом этаже торгового здания в Трипиотисе, Никосия. Он имеет площадь 239 кв.м., кот…
$1,07 млн
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Магазин 522 м² в Строволос, Кипр
Магазин 522 м²
Строволос, Кипр
Площадь 522 м²
Ресторан на первом этаже здания смешанного назначения в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит …
$903,056
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Ресторан, кафе в Палайометохо, Кипр
Ресторан, кафе
Палайометохо, Кипр
Продаются два просторных земельных участка в тихой деревне в округе Никосии, которая являетс…
$113,323
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Магазин 365 м² в Никосия, Кипр
Магазин 365 м²
Никосия, Кипр
Площадь 365 м²
Идеальный небольшой коммерческий блок с большим фасадом дисплея хорошо расположен на первом …
$973,883
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Склад 626 м² в Эргатес, Кипр
Склад 626 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 626 м²
Арендованная промышленная мастерская в промышленной зоне Эргейтс, Никосия. Он имеет площадь …
$460,222
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Магазин 105 м² в Никосия, Кипр
Магазин 105 м²
Никосия, Кипр
Площадь 105 м²
Этот магазин находится на первом этаже многофункционального здания в Каймакли, Никосия. Он в…
$286,853
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Офис 211 м² в Spilia, Кипр
Офис 211 м²
Spilia, Кипр
Площадь 211 м²
Два офиса на 3-м этаже 6-этажного здания в Агиос-Антониос. Здание состоит из 17 единиц в общ…
$371,846
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Инвестиционная 600 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Инвестиционное предложение. Продается полное здание (с расчищенными титульными документами) …
$1,59 млн
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Коммерческое помещение 1 433 м² в Клиру, Кипр
Коммерческое помещение 1 433 м²
Клиру, Кипр
Площадь 1 433 м²
Смешанное двухэтажное здание в Клиру. Здание состоит из 2 магазинов на первом этаже и 4 квар…
$1,08 млн
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Магазин 199 м² в Spilia, Кипр
Магазин 199 м²
Spilia, Кипр
Площадь 199 м²
Магазин на первом этаже в Агиос Антониос, Никосия. Он имеет площадь 126 кв.м. и мезонин 73 к…
$377,749
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Склад 1 863 м² в Дали, Кипр
Склад 1 863 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 863 м²
Промышленный склад с офисами и магазином в Дали, Никосия. Он включает в себя следующие облас…
$2,30 млн
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Коммерческое помещение 866 м² в Spilia, Кипр
Коммерческое помещение 866 м²
Spilia, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 866 м²
Это 4-этажное здание с подвалом в Агиос Антониос, Никосия. Здание имеет площадь 866 кв.м. и …
$696,474
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Магазин 80 м² в Никосия, Кипр
Магазин 80 м²
Никосия, Кипр
Площадь 80 м²
Для продажи: 2 идентичных коммерческих магазина - Энгоми, Никосия Каждый объект недвижимости…
$351,818
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