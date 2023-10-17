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Коммерческая недвижимость в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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17 объектов найдено
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
&Bull; Полное роскошное здание в отличном месте & бык; 315м2 чистых крытых площадей & ndash;…
Цена по запросу
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Этот современный комплекс расположен в районе Аматуса, в 100 метрах от пятизвездочного отеля…
€1,54 млн
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Прекрасные 2 Этажи Полностью меблированные магазин с кондиционером на продажу. & NBSP; 55 кв…
€350,000
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Очень хороший офис на & nbsp; очень хорошее коммерческое здание, расположенное в районе Агио…
€800,000
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
  Просторный офис в центре Лимассола (Kanika & ndash; Enaerios) с видом на море. Меблированн…
€420,000
Магазин под аренду в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин под аренду
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Эксклюзивный магазин, расположенный на главной дороге в центре города, современный коммерчес…
€390,000
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Beautiful & nbsp; Ready Modern & nbsp; Ресторан / Бар на & nbsp; ПРЕМЬЕРНОЕ КЛЮЧЕВОЕ РАСПОЛО…
Цена по запросу
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Эта инвестиционная возможность относится к офисной единице общей площадью 369 м2, расположен…
€700,000
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Прекрасный магазин на оживленной улице и легкий доступ. Внутренний магазин 120 м2 и имеет кр…
€420,000
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Два магазина соединены в большую. На главном проспекте. Два парковочных места в подвале Гара…
€758,000
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Два офиса, расположенные на 2-м этаже в отличном месте Лимассола. Район радует глаз своей зе…
€980,000
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
8 Офисы, расположенные на 1-м этаже в отличном месте в Лимассоле. & Nbsp; & Nbsp; Район раду…
€4,15 млн
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Shop on the ground floor in the prime location of Limassol. The area pleases the eye with it…
€215,000
Магазин под аренду в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин под аренду
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Shop with mezzanine in an attractive and lively location in Neapolis Quarter in Limassol Mun…
Цена по запросу
Магазин в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
For sale shop restaurant with license for restaurant-coffee shop, on the ground floor in pri…
€800,000
Коммерческая в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коммерческая
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Этот бизнес-центр расположен в районе Святого Николая, прямо в центре быстро растущего, ожив…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 294 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€2,00 млн
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