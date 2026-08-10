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Коммерческая недвижимость в Гермасойе, Кипр

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34 объекта найдено
Коммерческое помещение 225 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 225 м²
Гермасойя, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Жилой дом в Germasogeia, Лимассол. Многоквартирная инвестиционная недвижимость на участке пл…
$2,02 млн
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Коммерческое помещение 1 382 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 1 382 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 382 м²
Новый ориентир для современных рабочих пространств, это поразительное коммерческое развитие …
$9,58 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Этаж 3
Жилой дом в Potamos Germasogeias, Лимассол, с 22 студиями (плюс 3 дополнительных номера), ка…
$4,17 млн
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Другое 1 728 м² в Гермасойя, Кипр
Другое 1 728 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 728 м²
Расположенный в престижном районе Гермасогеи, этот современный жилой дом предлагает идеально…
$7,54 млн
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Магазин 119 м² в Гермасойя, Кипр
Магазин 119 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 119 м²
Хороший магазин в Potamos Germasogias один из лучших и самых оживленных районов в Лимассоле.…
$725,963
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Коммерческое помещение 1 382 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 1 382 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 382 м²
Это знаковая коммерческая разработка, разработанная вокруг концепции первоклассных офисов сл…
$9,49 млн
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Коммерческое помещение 1 382 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 1 382 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 382 м²
Это знаковая коммерческая разработка, разработанная вокруг концепции первоклассных офисов сл…
$9,49 млн
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Офис 1 970 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 1 970 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 970 м²
Количество этажей 5
В самом сердце коммерческого района Лимассола предлагается новая бизнес-башня класса "А" в к…
$32,36 млн
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Коммерческое помещение 795 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 795 м²
Гермасойя, Кипр
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 795 м²
Количество этажей 3
Здание Архитектура определяется чистыми современными линиями, создавая стильное присутствие,…
$2,07 млн
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Магазин 49 м² в Гермасойя, Кипр
Магазин 49 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 49 м²
Это офис 2 уровня в лучшем месте в туристической зоне на главной дороге, предлагающий общую …
$315,031
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Другое 923 м² в Гермасойя, Кипр
Другое 923 м²
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 923 м²
Откройте для себя исключительную возможность владеть домом в одном из самых желанных районов…
$3,99 млн
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Офис 2 084 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 2 084 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 2 084 м²
Количество этажей 5
Продается: Современное офисное помещение на стадии строительства в одном из самых востребова…
$14,57 млн
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Продается три офиса общей крытой площади 1118. 54 квадратных метра на вершине мебельного маг…
$5,80 млн
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Другое 1 728 м² в Гермасойя, Кипр
Другое 1 728 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 728 м²
Расположенный в престижном районе Гермасогеи, этот современный жилой дом предлагает идеально…
$7,54 млн
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Офис 1 381 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 1 381 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Здание бизнес-центра, проектируемое на основе концепции смешанных первоклассных офисов. Конф…
$9,18 млн
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Коммерческое помещение 670 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 670 м²
Гермасойя, Кипр
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 670 м²
Жилой дом на продажу - Germasogeia, Лимассол Современный жилой дом, расположенный в престиж…
$3,37 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Этаж 4/4
Современное здание с панорамой Виды на холмы Лимассола Это красиво спроектированное здание …
$8,32 млн
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Магазин 544 м² в Гермасойя, Кипр
Магазин 544 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 544 м²
Совершенно новое коммерческое пространство PRIME на первой линии Туристического района Герма…
$4,88 млн
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Коммерческое помещение 300 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 300 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 300 м²
Это здание смешанного использования состоит из магазинов на уровне земли с домом верхнего ур…
$1,43 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Количество этажей 6
Офисное здание, расположенное в большом районе, рядом со всеми удобствами и с легким доступо…
$26,37 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Количество этажей 5
Инвестиционная возможность Prime Hilltop в Гермасогее, Лимассол Расположенный в одном из сам…
$4,27 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Этот проект является знаковым бизнес-центром, расположенным в прибрежном коммерческом центре…
$32,08 млн
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Ресторан, кафе в Гермасойя, Кипр
Ресторан, кафе
Гермасойя, Кипр
Расположенный в одном из самых престижных жилых районов Гермасойи, этот исключительный участ…
$1,28 млн
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Офис 1 934 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 1 934 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 934 м²
Этаж 4
Бизнес-центр – это здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, нефор…
$9,40 млн
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Коммерческое помещение 1 382 м² в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение 1 382 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 1 382 м²
Новый ориентир для современных рабочих пространств, это поразительное коммерческое развитие …
$9,58 млн
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Бизнес-центр — здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, неформаль…
$5,23 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Продается уникальная многофункциональная недвижимость в самом сердце Гермасоеи, сочетающая в…
$256,236
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Другое 923 м² в Гермасойя, Кипр
Другое 923 м²
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 923 м²
Откройте для себя исключительную возможность владеть домом в одном из самых желанных районов…
$3,99 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Этаж 3/3
Современное здание с панорамой Виды на холмы Лимассола Это красиво спроектированное здание …
$4,00 млн
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Ресторан, кафе 350 м² в Гермасойя, Кипр
Ресторан, кафе 350 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 350 м²
Активный бизнес с собственными помещениями. Магазины соединены и используются в качестве рес…
$1,72 млн
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