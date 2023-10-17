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Кипр
Коммерческая
Муниципалитет Germasogeia
Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
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12 объектов найдено
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Доходный дом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
792 м²
Этот небольшой блок из четырех различных квартир с 2 спальнями в Лимассоле обладает всеми ха…
€2,50 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
4 175 м²
9
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны Лимассола, р…
€22,50 млн
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Офис
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Офис находится в отличном месте. Парк Лейн на главной дороге. Офис имеет общую площадь 75 кв…
€200,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
607 м²
1
Предлагаем инвестиционный проект на продажу. Проект находится в очень востребованном районе …
€3,50 млн
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
200 м²
1
Продается помещение под бизнес. Объект расположен в самом центре Лимасола в туристической зо…
€1,20 млн
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
650 м²
1
Предлагаем на продажу здание апартаментов в Лимассоле. Проект расположен в уютном жилом комп…
€2,30 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
183 м²
1
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
€2,20 млн
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
110 м²
1
Продается бизнес площадью 110 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрева…
€220,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
805 м²
1
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€4,00 млн
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
4 371 м²
1
Продается бизнес площадью 4371 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. В настоящ…
€7,50 млн
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
126 м²
1
Продается бизнес площадью 126 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Предлагаем…
€750,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1 775 м²
7
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
€12,00 млн
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