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Коммерческая недвижимость в Spilia, Кипр

магазины
8
15 объектов найдено
Магазин 41 м² в Spilia, Кипр
Магазин 41 м²
Spilia, Кипр
Площадь 41 м²
Магазин на первом этаже коммерческого здания в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит из 35 кв.…
$346,754
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Магазин 199 м² в Spilia, Кипр
Магазин 199 м²
Spilia, Кипр
Площадь 199 м²
Магазин на первом этаже в Агиос Антониос, Никосия. Он имеет площадь 126 кв.м. и мезонин 73 к…
$376,140
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Офис 122 м² в Спилия, Кипр
Офис 122 м²
Спилия, Кипр
Площадь 122 м²
Этаж 3
Полностью отремонтированные офисные помещения в Агиос Антонис, Никосия, с современным дизайн…
$291,058
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Коммерческое помещение 1 565 м² в Spilia, Кипр
Коммерческое помещение 1 565 м²
Spilia, Кипр
Площадь 1 565 м²
Четырехэтажное коммерческое здание и пустой участок в центре города Агиос-Антониос, Никосия.…
$2,57 млн
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Магазин 328 м² в Spilia, Кипр
Магазин 328 м²
Spilia, Кипр
Площадь 328 м²
Это незавершенный магазин на первом этаже девятиэтажного здания в Агиос-Антониос, Никосия. О…
$869,717
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Магазин 552 м² в Spilia, Кипр
Магазин 552 м²
Spilia, Кипр
Площадь 552 м²
Два магазина на первом этаже с унифицированным мезонином и подвалом, расположенные на семиэт…
$1,41 млн
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Офис 182 м² в Spilia, Кипр
Офис 182 м²
Spilia, Кипр
Площадь 182 м²
Офис в Агиос Антониос, Никосия. Он имеет крытое парковочное место на подвале и два открытых …
$354,054
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Магазин 242 м² в Spilia, Кипр
Магазин 242 м²
Spilia, Кипр
Площадь 242 м²
Недвижимость функционировала как ресторан в Айос-Антониосе, в Никосии. Ресторан состоит из б…
$765,214
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Инвестиционная 600 м² в Spilia, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Spilia, Кипр
Площадь 600 м²
Современное здание доступно для продажи в Агиос Антониос. Расположенное недалеко от отеля La…
$3,43 млн
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Коммерческое помещение 866 м² в Spilia, Кипр
Коммерческое помещение 866 м²
Spilia, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 866 м²
Это 4-этажное здание с подвалом в Агиос Антониос, Никосия. Здание имеет площадь 866 кв.м. и …
$673,845
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Коммерческое помещение 687 м² в Spilia, Кипр
Коммерческое помещение 687 м²
Spilia, Кипр
Площадь 687 м²
Здание смешанного назначения в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит из подвала, магазинов с м…
$1,79 млн
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Магазин 430 м² в Spilia, Кипр
Магазин 430 м²
Spilia, Кипр
Площадь 430 м²
Магазин на первом этаже семиэтажного здания в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит из: Первы…
$959,373
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Магазин 243 м² в Spilia, Кипр
Магазин 243 м²
Spilia, Кипр
Площадь 243 м²
Магазин в квартале Агиос Антониос, Никосия. Магазин находится на первом этаже. Он имеет внут…
$485,397
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Магазин 81 м² в Spilia, Кипр
Магазин 81 м²
Spilia, Кипр
Площадь 81 м²
Магазин на первом этаже коммерческого здания в Агиос Антониос, Никосия. Магазин состоит из 8…
$305,949
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Коммерческое помещение 1 542 м² в Spilia, Кипр
Коммерческое помещение 1 542 м²
Spilia, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 542 м²
Эта инвестиционная возможность относится к роскошному шестиэтажному офисному зданию в центре…
$5,37 млн
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