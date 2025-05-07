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Коммерческая недвижимость в Agios Georgios Lemesou, Кипр

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Агиос - Георгиос, Кипр
Коммерческое помещение
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество этажей 3
Уникальная инвестиционная возможность в районе Агиос Георгиос в Лимассоле. Это угловое здани…
$509,511
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