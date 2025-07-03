  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Rojales
  4. Piso en edificio nuevo Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales

Piso en edificio nuevo Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales

Rojales, Španjolska
de
$393,194
;
24
Dejar una solicitud
ID: 27773
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    La Vega Baja
  • Ciudad
    Rojales

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante

Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza escénica, vibrante comunidad internacional, y el acceso a los servicios de clase mundial. Los residentes disfrutan de un estilo de vida cosmopolita con una selección de restaurantes de alta cocina, tiendas boutique e instalaciones de ocio, todo ello con un telón de fondo de exuberantes paisajes y encanto mediterráneo.

Los apartamentos en venta en Rojales Alicante están idealmente situados para una vida cómoda. Un supermercado de primera calidad está a sólo 0,5 km de distancia, mientras que restaurantes de renombre y cafés elegantes se pueden encontrar dentro de 1 km. Los aficionados al golf apreciarán el prestigioso campo situado a sólo 3 km. Los amantes de la naturaleza pueden explorar el impresionante Parque Natural de La Mata, situado a 5 km de las residencias. Las doradas playas de Guardamar y Torrevieja, incluidas la playa de Les Ortigues y la playa de El Moncayo, están a 6-8 km. Para viajar sin problemas, el aeropuerto de Alicante está a sólo 40 km.

Este complejo residencial bellamente diseñado ofrece un santuario exclusivo con jardines impecablemente cuidados, una piscina de estilo resort, una zona de juegos para niños y aparcamiento privado. La comunidad cerrada y segura garantiza la privacidad y la tranquilidad, creando un refugio idílico para los propietarios más exigentes.

Cada apartamento es una obra maestra del diseño contemporáneo, que destila elegancia y confort. Con 2 ó 3 amplios dormitorios y 2 elegantes cuartos de baño, estas viviendas ofrecen zonas de estar diáfanas bañadas en luz natural. Las residencias de la planta baja cuentan con exuberantes jardines privados, mientras que los apartamentos de la planta superior incluyen amplios solariums perfectos para relajarse tomando el sol. Materiales de calidad superior, elegantes acabados y cocinas y baños de última generación realzan el ambiente lujoso de estos refinados apartamentos.


ALC-01029

Localización en el mapa

Rojales, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Amara Maris Apartments
San Javier, Španjolska
de
$297,364
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Torrevieja, Španjolska
de
$324,915
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Málaga, Španjolska
de
$286,066
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$659,248
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$1,21M
Está viendo
Piso en edificio nuevo Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$393,194
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$594,500
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$417,916
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Mostrar todo Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Benalmadena, Španjolska
de
$1,25M
Año de construcción 2028
Apartamentos y Áticos Perfectos con Excelentes Áreas Comunes en Benalmádena Torremuelle es una pintoresca zona costera en Benalmádena, en la Costa del Sol. Conocida por sus impresionantes vistas al mar, ambiente residencial tranquilo y cercanía a playas y parques naturales, ofrece una combin…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones