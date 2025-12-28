  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Orihuela
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Orihuela, Španjolska

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Mostrar todo Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Orihuela, Španjolska
de
$372,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
Ubicación: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Costo: desde 340.000 € Fecha de entrega de la instalación: agosto, octubre, noviembre de 2023   El complejo residencial Playa Flamenca está ubicado en el municipio de Oriuela Costa en el área homónima de Playa Flamenca.   El comple…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$312,672
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$493,259
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
TekceTekce
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$347,414
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$382,639
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$277,931
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Španjolska
de
$293,080
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 92–110 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo Ciñuelica consta de cuatro edificios de apartamentos, con un total de 64 apartamentos de 2 y 3 dormitorios y 14 bungalows de 3 dormitorios. El complejo residencial está construido con zonas comunes que incluyen 3 piscinas, 2 jacuzzis, además de una zona deportiva e infantil dond…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
92.0
388,558
Apartamentos 3 habitaciones
94.0
458,028
Bungalow
110.0
388,558
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Španjolska
de
$170,777
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 69–98 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencial Riomar es una urbanización cerrada perimetralmente con 46 apartamentos médicos de 1 y 2 dormitorios, con aparcamiento en sótano, distribuidos en un bloque de planta baja y 2 plantas. Si tiene alguna limitación de movilidad, no debe preocuparse, ya que Riomar Healthy Living tendrá…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0 – 98.0
184,860 – 214,296
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Mostrar todo Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Orihuela, Španjolska
de
$209,982
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
¿Tienes esa sensación de terraza?AMANECER X integra lujo y funcionalidad en un concepto inspirador, caracterizado por formas, uso de materiales de alta calidad, con diferentes texturas y excelentes acabados.Situado en Orihuela Costa, una zona muy tranquila, rodeada de arboledas y zonas bosco…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Orihuela, Španjolska
de
$311,136
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 72–121 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
353,117
Apartamentos 3 habitaciones
82.0 – 84.0
347,348 – 388,558
Casa
121.0
677,034
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir