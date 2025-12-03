  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Benidorm
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Benidorm, Španjolska

Torrevieja
11
Marbella
14
Alicante
1
Málaga
9
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Mostrar todo Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Benidorm, Španjolska
de
$470,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
Área 76–423 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Complejo Sunset Sailors by TM está situado en una zona privilegiada de la playa de Poniente, a tan sólo 50 metros. La urbanización ofrece apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas al mar y amplias terrazas que te permitirán vivir la sensación única de navegar sin sali…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
76.0
576,890
Apartamentos 2 habitaciones
109.0
709,482 – 778,104
Apartamentos 3 habitaciones
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31M
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Mostrar todo Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Benidorm, Španjolska
de
$284,521
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 22
Área 56–59 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Edificio de nueva construcción SLIM TOWER en la ciudad de Benidorm con diseño arquitectónico innovador y vanguardista. La vivienda está equipada con un sistema de climatización con distribución de aire por conductos, así como un sistema de ventilación mecánica, que garantiza un aire interio…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0 – 59.0
469,828 – 554,094
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Mostrar todo Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Benidorm, Španjolska
de
$435,197
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 24
Área 97–372 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El mar, el golf y la vida de Benidorm son todos agradables en Eagle Tower por TM. Ubicación privilegiada, junto al Club de Golf Las Rejas, a solo 1 km de la playa Poniente, con excelentes conexiones con las autopistas N-332 y AP7. Águila Torre por TM constará de una torre con un tipo diverso…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
97.0 – 120.0
481,517 – 516,410
Apartamentos 3 habitaciones
117.0 – 325.0
544,324 – 930,468
Apartamentos 4 habitaciones
372.0
1,03M
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Mostrar todo Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Benidorm, Španjolska
de
$406,286
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 160–229 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Bungalo se encuentra en el complejo moderno de Luz 2 - Balcón de Finestrat. El complejo tiene una piscina común, un gimnasio y un lugar para practicar deportes sin dejar el territorio del complejo
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir