Pisos de obra nueva en Torrevieja, Španjolska

Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Torrevieja, Španjolska
de
$324,915
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Torrevieja, Španjolska
de
$337,864
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Torrelamata, Španjolska
de
$314,172
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 84–113 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial de tipo cerrado Eden Beach con 3 piscinas para adultos y niños, zonas verdes y deportivas, parque infantil, aparcamiento.El precio incluye:baños totalmente equipados,armarios empotrados por toda la casa,aire acondicionado,equipamiento de cocina amueblado y equipado,Persi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
84.0
335,573
Apartamentos 3 habitaciones
101.0 – 113.0
624,048 – 682,921
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Torrevieja, Španjolska
de
$271,510
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 73–101 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Residencial "La Isla III "  es un conjunto urbano compuesto por 44 viviendas adosadas de 2 y 3 dormitorios. El complejo dispone de un gran jardín comunitario y piscina comunitaria. El conjunto residencial se encuentra cerca de todo tipo de servicios y a unos 500 metros de la playa de Los Loc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 80.0
324,034 – 334,631
Apartamentos 3 habitaciones
81.0 – 101.0
334,631 – 379,728
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Torrevieja, Španjolska
de
$344,228
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 71–89 m²
2 objetos inmobiliarios 2
En esta zona residencial tendrás viviendas de 2 o 3 dormitorios en un edificio moderno. Las zonas comunes incluirán 3 piscinas, gimnasio, pista de pádel y amplios jardines
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
71.0 – 89.0
417,995 – 428,592
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Torrevieja, Španjolska
de
$300,959
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 67–89 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El edificio consta de 12 apartamentos. Piscina comunitaria en la azotea del edificio
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
67.0 – 77.0
234,313 – 363,832
Apartamentos 3 habitaciones
78.0 – 89.0
328,509 – 458,028
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Torrevieja, Španjolska
de
$389,523
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 85 m²
1 objeto inmobiliario 1
En Torrevieja, la perla de la Costa Blanca, se crea un nuevo icono inmobiliario: Kasia V, el último proyecto residencial. Este complejo residencial de cinco pisos y 34 unidades redefine el concepto de lujo y confort en el centro de la ciudad. Kasia V está majestuosamente ubicada en el coraz…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
387,381
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Torrevieja, Španjolska
de
$250,597
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 78–179 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El complejo residencial Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado — entre el Parque Natural de La Mata y la Laguna Rosa de Torrevieja. Laguna Rosa estará compuesta por 240 viviendas de diversa tipología como apartamentos, bungalows, dúplex y chalets independientes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
269,636
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 149.0
313,202 – 369,719
Apartamentos 3 habitaciones
129.0 – 179.0
381,494 – 446,254
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Torrevieja, Španjolska
de
$335,391
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Área 146 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ocean Dream by TM está situado en una zona privilegiada de Punta Prima: junto al paraje natural protegido de Lo Ferris, a sólo 300 metros de la playa de Cala Pieteras y a sólo 5 minutos de Torrevieja. La urbanización contará con un total de 36 viviendas de 2 y 3 dormitorios, 2 baños y extrao…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
146.0
485,109
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Torrevieja, Španjolska
de
$484,947
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 72–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo en Punta Prima, Alicante, junto al mar, con casas con 2 o 3 dormitorios, 2 baños y grandes terrazas. Las zonas comunes tendrán piscinas, parque infantil y amplios jardines. Con vistas al mar, en primera línea o a pocos metros de la playa. Videovigilancia en entradas y lugares …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
528,675
Apartamentos 3 habitaciones
106.0
675,856
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Torrevieja, Španjolska
de
$292,697
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 131 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nalia Resort: ndash; lujo en Torrevieja. Torrevieja — una de las localidades turísticas número uno de la Costa Blanca gracias a sus playas y parques naturales como la Laguna Rosa. Por ello, Immosol, como promotora, tiene uno de sus proyectos estrella en esta ciudad de Alicante. Bungalows de…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
