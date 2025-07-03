Piso en edificio nuevo Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella

  1. Realting.com
Marbella, Španjolska
de
$765,198
21
ID: 27593
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2027

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con Soláriums y Piscina Infinity en San Pedro de Alcántara

San Pedro de Alcántara es una de las zonas más auténticas y acogedoras de Marbella, que combina el encanto de un pueblo andaluz tradicional con la comodidad de la vida moderna. Su animado centro, avenidas amplias y proximidad al mar crean un ambiente costero relajado, al tiempo que está cerca de los destinos más prestigiosos de Marbella. Con una comunidad activa durante todo el año, excelente gastronomía y buenas conexiones, la zona ofrece un estilo de vida ideal.

Desde los apartamentos en venta en Marbella Málaga, los servicios diarios están al alcance de la mano; la playa está a menos de 1 km, Puerto Banús a poco menos de 3 km, el centro de Marbella a unos 9 km y el Aeropuerto Internacional de Málaga a solo 48 km.

El exterior del complejo está diseñado para promover el bienestar y la conexión social. Cuenta con una piscina infinity panorámica en la azotea con vistas impresionantes, una tranquila piscina a nivel de jardín y jardines de estilo mediterráneo que enmarcan las zonas comunes. Cada detalle, desde las amplias terrazas al sol hasta las elegantes áreas de recepción y conserjería, enfatiza la relajación, la comunidad y la vida costera contemporánea.

Los interiores de los apartamentos se distinguen por su diseño moderno, funcional y sofisticado. Distribuciones abiertas y espaciosas, abundante luz natural e integración perfecta entre las áreas interiores y exteriores crean un ambiente fresco y acogedor. Cada apartamento está cuidadosamente planificado para maximizar la comodidad, combinando líneas limpias con acabados elegantes para un equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad.


AGP-01010

Localización en el mapa

Marbella, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Málaga, Španjolska
de
$368,472
Año de construcción 2028
Apartamentos Exclusivos con Piscina en la Azotea en el Centro Histórico de Málaga El centro histórico de Málaga es una de las zonas más vibrantes del sur de España, donde la tradición y la vida moderna se mezclan a la perfección. Calles estrechas con encantadores cafés, auténticos bares de t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Mostrar todo Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$321,327
Opciones de acabado Con acabado
Área 83–116 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Para aquellos que buscan privacidad o un enclave de tranquilidad, los lujosos Euromarina Apartments — opción ideal. Con una ubicación privilegiada en la costa más deslumbrante de España, estas propiedades ofrecen no solo un hogar, sino una invitación a vivir la vida al máximo. Costa Cálida …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
83.0 – 90.0
349,637 – 369,650
Apartamentos 3 habitaciones
116.0
497,968
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Mostrar todo Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Calpe, Španjolska
de
$514,100
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 17
Área 115–201 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial INFINIUM III se encuentra en el prestigioso distrito Saladar de Calpe, cerca de la famosa playa Arenal Bol y del animado centro de la ciudad. Esta ubicación excepcional ofrece a los residentes la oportunidad de disfrutar de todos los beneficios de la vida costera y te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
115.0 – 119.0
529,753 – 635,703
Apartamentos 4 habitaciones
201.0
1,04M
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
