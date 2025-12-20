  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Santa Pola
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Santa Pola, Španjolska

Mostrar todo Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Santa Pola, Španjolska
de
$353,679
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
La Costa Blanca ... El lugar escondido en El Levante Español que puede ser increíblemente asequible. Apartamentos con vistas frontales al mar Mediterráneo y playas de arena dorada. Casas construidas con alto nivel en un encantador complejo residencial en Gran Alcant. Desde su propia…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
Mostrar todo Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Španjolska
de
$314,980
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
BAHIA Bungalows, belleza y funcionalidad para disfrutar de la vida cotidiana, con todas las comodidades.  Porque te lo mereces. Precios en construcción y llave en mano para junio de 2023. Gran Alacant es un área ubicada en el Cabo de Santa Pola.  Se podría decir que es el Mediterráneo en s…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
