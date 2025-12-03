  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Comunidad Valenciana
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Comunidad Valenciana, Španjolska

Torrevieja
11
Benidorm
4
Alicante
1
Alicante
121
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Orihuela, Španjolska
de
$372,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
Ubicación: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Costo: desde 340.000 € Fecha de entrega de la instalación: agosto, octubre, noviembre de 2023   El complejo residencial Playa Flamenca está ubicado en el municipio de Oriuela Costa en el área homónima de Playa Flamenca.   El comple…
Agencia
Риэлтор без границ
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$416,411
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$328,578
Año de construcción 2026
Apartamentos de golf modernos de 3 dormitorios a buen precio en Monforte del Cid Estas modernas viviendas están situadas a metros del campo de golf en Monforte del Cid, Monforte del Cid es un pequeño pueblo situado en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana de España. La ciudad …
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
Torrevieja, Španjolska
de
$271,510
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 73–101 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Residencial "La Isla III "  es un conjunto urbano compuesto por 44 viviendas adosadas de 2 y 3 dormitorios. El complejo dispone de un gran jardín comunitario y piscina comunitaria. El conjunto residencial se encuentra cerca de todo tipo de servicios y a unos 500 metros de la playa de Los Loc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Apartamentos 3 habitaciones
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$493,259
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$273,515
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Una ubicación Premium, con comunidad privada y apartamentos construidos con comodidad en mente.Incomparable fachada moderna y contemporánea de onda con elegantes balcones-terrazas. Apartamentos de lujo con acabados altos que traen atención a cada detalle y hace que su Casa de los sueños espa…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Calpe, Španjolska
de
$857,253
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Área 74–109 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Isea Views son dos torres de 18 pisos en un complejo residencial de lujo. El complejo dispone de piscina exterior con carril de natación, pádel, petanca, ping-pong, putting green, mirador de las salinas y zona de juegos infantil. También en una de las torres hay un piso donde se encuentra un…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$481,227
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$462,651
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$357,877
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$312,672
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$461,561
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$343,136
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$510,250
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Calpe, Španjolska
de
$514,100
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 17
Área 115–201 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial INFINIUM III se encuentra en el prestigioso distrito Saladar de Calpe, cerca de la famosa playa Arenal Bol y del animado centro de la ciudad. Esta ubicación excepcional ofrece a los residentes la oportunidad de disfrutar de todos los beneficios de la vida costera y te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Apartamentos 4 habitaciones
201.0
1,02M
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$333,475
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Španjolska
de
$314,980
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
BAHIA Bungalows, belleza y funcionalidad para disfrutar de la vida cotidiana, con todas las comodidades.  Porque te lo mereces. Precios en construcción y llave en mano para junio de 2023. Gran Alacant es un área ubicada en el Cabo de Santa Pola.  Se podría decir que es el Mediterráneo en s…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Callosa de Segura, Španjolska
de
$270,553
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 76–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
302,402
Casa
87.0
406,964
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$466,592
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Torrelamata, Španjolska
de
$314,172
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 84–113 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial de tipo cerrado Eden Beach con 3 piscinas para adultos y niños, zonas verdes y deportivas, parque infantil, aparcamiento.El precio incluye:baños totalmente equipados,armarios empotrados por toda la casa,aire acondicionado,equipamiento de cocina amueblado y equipado,Persi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
84.0
331,479
Apartamentos 3 habitaciones
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$542,702
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Torrevieja, Španjolska
de
$324,915
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$699,111
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Finestrat, Španjolska
de
$518,032
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 109–136 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial SEAVIEW 6, situado en la prestigiosa zona de la Costa Blanca, ofrece una combinación única de belleza natural y confort urbano. Rodeado de montañas y con impresionantes vistas al mar Mediterráneo, el complejo ofrece un ambiente tranquilo. Al mismo tiempo, se encuentra…
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$479,456
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$290,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 78–79 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial dispone de piscina comunitaria con espacios verdes, zona de spa (gimnasio, sauna, jacuzzi) y zona infantil. Hay una infraestructura desarrollada a poca distancia: tiendas, un centro comercial, un centro médico, farmacias, oficinas administrativas, bancos, una escuela…
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$564,096
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$261,340
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Denia, Španjolska
de
$287,860
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 52–112 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Caelus es el primer proyecto en el complejo de Talasa Utopian Village, que inicialmente incluye 51 apartamentos con uno, dos y tres dormitorios. Los edificios Talasa Caelus están diseñados como volúmenes compactos y eficientes, garantizando la temperatura óptima en su casa tanto en invierno …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
283,793
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Apartamentos 3 habitaciones
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Adosado
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$373,181
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Orihuela, Španjolska
de
$209,982
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
¿Tienes esa sensación de terraza?AMANECER X integra lujo y funcionalidad en un concepto inspirador, caracterizado por formas, uso de materiales de alta calidad, con diferentes texturas y excelentes acabados.Situado en Orihuela Costa, una zona muy tranquila, rodeada de arboledas y zonas bosco…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Španjolska
de
$293,080
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 92–110 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo Ciñuelica consta de cuatro edificios de apartamentos, con un total de 64 apartamentos de 2 y 3 dormitorios y 14 bungalows de 3 dormitorios. El complejo residencial está construido con zonas comunes que incluyen 3 piscinas, 2 jacuzzis, además de una zona deportiva e infantil dond…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
92.0
383,818
Apartamentos 3 habitaciones
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$398,816
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$299,112
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$268,435
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$270,450
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$385,812
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$767,636
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$260,167
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$594,500
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Španjolska
de
$239,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 75–77 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos con dos dormitorios y dos baños. A pocos metros de todos nuestros servicios: supermercado, restaurantes, farmacia, Corte para tenis PADL, bolos inglés, campo de golf ... El acabado de la más alta calidad. Una gran zona pública con una piscina
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$415,222
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
de
$312,832
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 88–102 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Moderno complejo residencial situado en Mil Plumeras, perfectamente integrado en un entorno privilegiado, a tan solo 750 metros de una de las mejores playas del mar Mediterráneo. La primera fase consta de 24 apartamentos de alta calidad de 2 y 3 dormitorios y 12 bungalows de 2 dormitorios y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
359,393 – 464,071
Apartamentos 3 habitaciones
102.0
378,003 – 436,157
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Španjolska
de
$300,959
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 67–89 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El edificio consta de 12 apartamentos. Piscina comunitaria en la azotea del edificio
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Apartamentos 3 habitaciones
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Santa Pola, Španjolska
de
$353,679
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
La Costa Blanca ... El lugar escondido en El Levante Español que puede ser increíblemente asequible. Apartamentos con vistas frontales al mar Mediterráneo y playas de arena dorada. Casas construidas con alto nivel en un encantador complejo residencial en Gran Alcant. Desde su propia…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Callosa de Segura, Španjolska
de
$276,572
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 75–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El conjunto residencial Amanecer X consta de 108 apartamentos con amplias terrazas. 108 apartamentos de 2 dormitorios y 2 baños. 8 bloques divididos en planta baja, primer piso, segundo piso y áticos con terraza solarium privada. Cada uno con su ascensor individual
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$363,764
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Denia, Španjolska
de
$266,049
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 63–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
En Edenia todos los días estarán llenos de la luz del Mediterráneo. Situado a solo 200 metros de la playa, este complejo residencial en El Verhela le permite disfrutar del mar en pocos pasos, respirando en la tranquilidad de un entorno natural y relajado.El complejo ofrece casas con 1, 2 y 3…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
267,510
Apartamentos 2 habitaciones
95.0
393,123
Apartamentos 3 habitaciones
140.0
486,170
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$368,472
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Calpe, Španjolska
de
$423,948
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Área 94–113 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo residencial Lagune Homes está situado en Calpe, cerca de la Reserva Natural de Las Salinas y a pocos minutos a pie de la famosa playa de La Fossa, así como a 10 minutos a pie de la playa de Arenal. Dos edificios de diez plantas con arquitectura original ofrecen nuevos apartamento…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
433,831 – 488,496
Apartamentos 3 habitaciones
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$361,409
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Villajoyosa, Španjolska
de
$351,566
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 48–115 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Diseño único con construcción de alta calidad y materiales premium. El complejo residencial Azure Residencial se encuentra a pocos metros de la playa, rodeado de montañas. En las zonas públicas hay una piscina, amplios jardines, un parque infantil, un gimnasio totalmente equipado, una sauna …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
346,599
Apartamentos 3 habitaciones
91.0 – 115.0
587,358 – 733,325
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Calpe, Španjolska
de
$345,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Descubre un nuevo proyecto exclusivo que repensa el concepto de lujo viviendo en la Costa Blanca. Situado en el corazón de Calpe, este innovador complejo ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, sostenibilidad y confort, creado para aquellos que buscan un estilo de vida excepcional.…
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$374,359
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Villajoyosa, Španjolska
de
$381,663
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 8
Área 74–226 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo residencial Alonis Living Playa del Torres destaca por su arquitectura innovadora y elegante y está a menos de 5 minutos a pie de la idílica Playa del Torres. Es un lugar ideal para aquellos que sueñan cada día para disfrutar de la brisa marina, el sol mediterráneo y los pintores…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
378,003
Apartamentos 2 habitaciones
106.0 – 226.0
436,157 – 751,353
Apartamentos 3 habitaciones
131.0
531,530
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Finestrat, Španjolska
de
$858,199
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 130–170 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Essential House es un proyecto de casas unifamiliares con 3 o 4 dormitorios y 3 baños completos, dos de los cuales están en suite. Las parcelas que van desde 590 a 700 m2 se enfrentan al lado sur, con vistas al mar y a la montaña, e inundan la luz todas las habitaciones.Las casas tienen aire…
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Španjolska
de
$364,171
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios con Espectaculares Vistas al Mediterráneo en Finestrat Ubicados en Finestrat, una de las zonas más tranquilas y con mayor demanda de la Costa Blanca, estos apartamentos de lujo ofrecen un estilo de vida sereno rodeado de naturaleza, campos de golf y playas medit…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Torrevieja, Španjolska
de
$335,391
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Área 146 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ocean Dream by TM está situado en una zona privilegiada de Punta Prima: junto al paraje natural protegido de Lo Ferris, a sólo 300 metros de la playa de Cala Pieteras y a sólo 5 minutos de Torrevieja. La urbanización contará con un total de 36 viviendas de 2 y 3 dormitorios, 2 baños y extrao…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
146.0
479,191
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Španjolska
de
$250,597
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 78–179 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El complejo residencial Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado — entre el Parque Natural de La Mata y la Laguna Rosa de Torrevieja. Laguna Rosa estará compuesta por 240 viviendas de diversa tipología como apartamentos, bungalows, dúplex y chalets independientes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
266,347
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Apartamentos 3 habitaciones
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$323,738
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$412,895
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Orihuela, Španjolska
de
$311,136
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 72–121 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
348,809
Apartamentos 3 habitaciones
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Casa
121.0
668,774
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$414,331
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$292,086
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Španjolska
de
$170,777
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 69–98 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencial Riomar es una urbanización cerrada perimetralmente con 46 apartamentos médicos de 1 y 2 dormitorios, con aparcamiento en sótano, distribuidos en un bloque de planta baja y 2 plantas. Si tiene alguna limitación de movilidad, no debe preocuparse, ya que Riomar Healthy Living tendrá…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Španjolska
de
$484,947
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 72–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo en Punta Prima, Alicante, junto al mar, con casas con 2 o 3 dormitorios, 2 baños y grandes terrazas. Las zonas comunes tendrán piscinas, parque infantil y amplios jardines. Con vistas al mar, en primera línea o a pocos metros de la playa. Videovigilancia en entradas y lugares …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
522,225
Apartamentos 3 habitaciones
106.0
667,611
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$491,985
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Benidorm, Španjolska
de
$470,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
Área 76–423 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Complejo Sunset Sailors by TM está situado en una zona privilegiada de la playa de Poniente, a tan sólo 50 metros. La urbanización ofrece apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas al mar y amplias terrazas que te permitirán vivir la sensación única de navegar sin sali…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
76.0
576,890
Apartamentos 2 habitaciones
109.0
709,482 – 778,104
Apartamentos 3 habitaciones
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31M
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Villajoyosa, Španjolska
de
$292,421
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 58–127 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Descubre Villajoyosa en nuestro nuevo complejo residencial situado en el corazón de la ciudad, a pocos pasos de la playa central. Aquí encontrará apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, que ofrecen vistas al mar y comodidad central.El complejo cuenta con nuevos apartamentos, duplexes y áticos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.0
289,608
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
486,751
Apartamentos 3 habitaciones
90.0 – 127.0
662,959 – 924,304
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$400,258
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$542,702
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$347,414
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$726,716
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$466,182
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Altea, Španjolska
de
$1,15M
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Lujosos Apartamentos Eco-Friendly a 50 m de la Playa en Viva Altea Beach Lujosos apartamentos situados en Altea una ciudad en la costa este de España, conocida por su pintoresca belleza y atracciones culturales. Se encuentra en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Altea es c…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
La Nucía, Španjolska
de
$484,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 162 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un moderno pueblo de diseño y construcción donde se puede disfrutar del clima, el sol durante todo el año, impresionantes vistas de las bahías de Benidorm y Albir y liderar un estilo de vida saludable. Está cerca de todos los servicios y el centro deportivo de La Nusia. El tamaño de las casa…
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$545,439
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$395,549
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$338,468
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Torrevieja, Španjolska
de
$389,523
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 85 m²
1 objeto inmobiliario 1
En Torrevieja, la perla de la Costa Blanca, se crea un nuevo icono inmobiliario: Kasia V, el último proyecto residencial. Este complejo residencial de cinco pisos y 34 unidades redefine el concepto de lujo y confort en el centro de la ciudad. Kasia V está majestuosamente ubicada en el coraz…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
382,655
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$394,371
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$336,687
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$274,348
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$738,559
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Benidorm, Španjolska
de
$284,521
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 22
Área 56–59 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Edificio de nueva construcción SLIM TOWER en la ciudad de Benidorm con diseño arquitectónico innovador y vanguardista. La vivienda está equipada con un sistema de climatización con distribución de aire por conductos, así como un sistema de ventilación mecánica, que garantiza un aire interio…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0 – 59.0
469,828 – 554,094
Agencia
EspanaTour
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$435,468
Opciones de acabado Con acabado
Área 131–205 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Euromarina presenta su selecta colección de villas de lujo en la Costa Blanca y Costa Cálida, joyas arquitectónicas ubicadas en los rincones más idílicos del litoral mediterráneo. Imagínate despertarte con el sonido de las olas, tomar el sol más de 300 días al año y tener la libertad de ele…
Agencia
EspanaTour
