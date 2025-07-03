  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola

Fuengirola, Španjolska
de
$865,263
;
37
ID: 27927
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Fuengirola

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Complejo con Ricas Amenidades en Prestigiosa Ubicación en Fuengirola

Los apartamentos se encuentran en Fuengirola, un complejo turístico situado entre las otras famosas localidades de Benalmádena y Mijas. Fuengirola es el hogar de todas las comodidades, incluyendo bares, centros deportivos, discotecas y restaurantes.

Los apartamentos en venta en Fuengirola se encuentran en una zona limítrofe con Benalmádena. Además, los apartamentos están a sólo 15 minutos del aeropuerto de Málaga.

Los apartamentos de lujo están situados en un complejo formado por apartamentos de 2 y 3 dormitorios. El complejo ofrece unas vistas únicas al mar al estar situado en una colina. En el complejo hay jardines comunitarios, una piscina exterior, un club deportivo con piscinas, pistas de tenis y SPA con piscinas cubiertas climatizadas.

Los apartamentos del complejo están diseñados con un concepto de planta abierta que maximiza el beneficio de la luz natural.


AGP-00623

Localización en el mapa

Fuengirola, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

