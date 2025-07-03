Piso en edificio nuevo Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola

Apartamentos en Complejo con Ricas Amenidades en Prestigiosa Ubicación en Fuengirola

Los apartamentos se encuentran en Fuengirola, un complejo turístico situado entre las otras famosas localidades de Benalmádena y Mijas. Fuengirola es el hogar de todas las comodidades, incluyendo bares, centros deportivos, discotecas y restaurantes.

Los apartamentos en venta en Fuengirola se encuentran en una zona limítrofe con Benalmádena. Además, los apartamentos están a sólo 15 minutos del aeropuerto de Málaga.

Los apartamentos de lujo están situados en un complejo formado por apartamentos de 2 y 3 dormitorios. El complejo ofrece unas vistas únicas al mar al estar situado en una colina. En el complejo hay jardines comunitarios, una piscina exterior, un club deportivo con piscinas, pistas de tenis y SPA con piscinas cubiertas climatizadas.

Los apartamentos del complejo están diseñados con un concepto de planta abierta que maximiza el beneficio de la luz natural.

AGP-00623