  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Guardamar del Segura
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar

Piso en edificio nuevo Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar

Guardamar del Segura, Španjolska
de
$261,345
;
40
Dejar una solicitud
ID: 27850
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    La Vega Baja
  • Ciudad
    Guardamar del Segura

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura

Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubicado en la impresionante región sur de la Costa Blanca. Este desarrollo presenta una excelente oportunidad para ser propietario de una casa en Guardamar del Segura, con servicios sociales de primer nivel en un entorno prestigioso. Los servicios esenciales, incluidos supermercados, bares, restaurantes y diversas actividades de ocio y deportivas, están cómodamente accesibles en un corto trayecto en coche.

Estos apartamentos en Guardamar del Segura idealmente ubicados ofrecen fácil acceso a servicios vitales y al hermoso Parque Natural de La Mata, lo que los hace perfectos para los amantes del senderismo y el ciclismo. También están a sólo 10 minutos en coche de las impresionantes playas de Guardamar, a 38 km del aeropuerto de Alicante y a 80 km del aeropuerto de Murcia.

Esta moderna comunidad ofrece a sus residentes acceso a la gran piscina comunitaria, exuberantes jardines y parque infantil, así como a la zona de aparcamiento subterráneo.

En el interior de estas modernas viviendas dispone de dos o tres amplios dormitorios dobles con armarios empotrados según el modelo, dos baños (uno de ellos en suite con el dormitorio principal), una cocina americana equipada con comedor y un gran salón con Ventanas estilo francés que permiten la entrada de abundante luz natural.


ALC-00932

Localización en el mapa

Guardamar del Segura, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos KASIA V
Torrevieja, Španjolska
de
$389,523
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$273,515
Edificio de apartamentos Navale Residencial
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$269,826
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$676,906
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$971,213
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$261,345
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Málaga, Španjolska
de
$4,34M
Año de construcción 2028
Apartamentos Cerca de Servicios en Málaga Proyecto Termica Beach Málaga es la ciudad de la Costa del Sol. Es conocida por sus playas, su patrimonio histórico cultural y su vida activa. Málaga no es sólo una puerta de entrada a la Costa del Sol, sino también una ciudad dinámica con una rica h…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Španjolska
de
$353,168
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios con Espectaculares Vistas al Mediterráneo en Finestrat Ubicados en Finestrat, una de las zonas más tranquilas y con mayor demanda de la Costa Blanca, estos apartamentos de lujo ofrecen un estilo de vida sereno rodeado de naturaleza, campos de golf y playas medit…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Mostrar todo Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$273,515
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Una ubicación Premium, con comunidad privada y apartamentos construidos con comodidad en mente.Incomparable fachada moderna y contemporánea de onda con elegantes balcones-terrazas. Apartamentos de lujo con acabados altos que traen atención a cada detalle y hace que su Casa de los sueños espa…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones