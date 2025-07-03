Piso en edificio nuevo Modernas viviendas en la costa con soláriums y piscina en Málaga

Casares Costa es una encantadora zona costera del municipio de Casares, que combina la tradición andaluza con el estilo de vida mediterráneo. Conocida por sus playas de arena, ambiente tranquilo y belleza natural, la región ofrece un equilibrio ideal entre relajación y accesibilidad. Cuenta con clubes de playa, restaurantes y rutas panorámicas, manteniendo al mismo tiempo un carácter residencial tranquilo. También hay varios campos de golf prestigiosos en las cercanías, que ofrecen condiciones ideales para el ocio y la inversión.
Estas exclusivas viviendas en venta en Málaga están ubicadas en una zona bien comunicada y tranquila de Casares Costa. Se encuentran a 13 km del lujoso puerto deportivo de Sotogrande, a 15 km del pintoresco pueblo de Estepona y a 38 km de Marbella, un centro de gastronomía, compras y vida nocturna de alto nivel.
El complejo ofrece una amplia gama de servicios comunitarios, como piscinas al aire libre, un gimnasio totalmente equipado, sauna y hammam tradicionales, espacios de coworking e incluso un simulador de golf. Es una excelente opción tanto para vivir cómodamente como para una inversión a largo plazo.
Este nuevo desarrollo residencial consta de 99 apartamentos modernos con distribuciones de 2 y 3 dormitorios. Las viviendas en planta baja incluyen jardines privados, mientras que los áticos ofrecen amplios soláriums y vistas panorámicas al mar. Cada unidad cuenta con grandes terrazas diseñadas para la vida al aire libre.