  Španjolska
  La Nucía
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en La Nucía, Španjolska

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Mostrar todo Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$481,227
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Mostrar todo Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$374,359
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Mostrar todo Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
La Nucía, Španjolska
de
$484,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 162 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un moderno pueblo de diseño y construcción donde se puede disfrutar del clima, el sol durante todo el año, impresionantes vistas de las bahías de Benidorm y Albir y liderar un estilo de vida saludable. Está cerca de todos los servicios y el centro deportivo de La Nusia. El tamaño de las casa…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
