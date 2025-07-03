Piso en edificio nuevo Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid

Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid

Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodidades modernas. Conocida por su ambiente tranquilo y su proximidad a las principales ciudades, Monforte del Cid ofrece la combinación perfecta de relajación y accesibilidad.

Desde la urbanización, se puede acceder fácilmente a diversos servicios y destinos clave: un supermercado local a solo 2,4 km, el colegio más cercano a 3,1 km, el centro de Elche a 10,2 km, el conocido campo de golf Font del Llop a 11,5 km, Alicante a 15,7 km, las playas de Santa Pola a 22,4 km y el aeropuerto de Alicante a tan solo 23,9 km.

La comunidad cuenta con 60 apartamentos distribuidos en tres modernos bloques, cada uno con plazas de aparcamiento subterráneo y trasteros privados. Los residentes disfrutan de dos amplias piscinas comunitarias, dos relajantes jacuzzis, zonas verdes ajardinadas, un espacio de coworking, pistas de petanca, un parque infantil y aparcamiento para bicicletas, creando un entorno ideal para todos los estilos de vida.

De appartementen te koop in Monforte del Cid Alicante bieden een woonoppervlakte tussen 88 m² en 136 m², met configuraties van 2 of 3 slaapkamers en 2 of 3 badkamers. Las unidades de planta baja cuentan con terrazas con doble orientación, mientras que los modelos de planta alta ofrecen solárium privado. Los interiores cuentan con acabados de alta calidad, con armarios empotrados, baños totalmente equipados y cocinas modernas con electrodomésticos incluidos. Los amplios ventanales estratégicamente ubicados garantizan una óptima entrada de luz solar y ventilación cruzada durante todo el año, y cada unidad incluye aire acondicionado frío-calor por conductos. Las propiedades están diseñadas con un fuerte énfasis en la eficiencia energética y la arquitectura bioclimática, maximizando el confort y reduciendo el impacto ambiental.

ALC-01071