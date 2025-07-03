  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja

Torrevieja, Španjolska
ID: 27678
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    La Vega Baja
  • Ciudad
    Torrevieja

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja

Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles todo el año, su impresionante costa y su estilo de vida mediterráneo relajado. Los residentes pueden disfrutar de un fácil acceso a tiendas locales, opciones gastronómicas animadas y parques bien cuidados en los alrededores.

Los apartamentos están idealmente situados a solo 1 km de las playas de La Mata y Los Locos, a 0,4 km de servicios cotidianos como supermercados y farmacias, a 2,5 km del popular centro comercial Habaneras, a solo 3 km del centro de Torrevieja, aproximadamente a 13,5 km del campo de golf más cercano, Las Colinas, a 2,2 km del pintoresco Parque Natural de La Mata y convenientemente a 43,5 km del Aeropuerto de Alicante y a 67,5 km del Aeropuerto Internacional de Murcia.

Esta comunidad cerrada cuenta con amplias zonas verdes, una piscina comunitaria con zona infantil y aparcamiento subterráneo asignado a cada vivienda. Los edificios de poca altura están diseñados pensando en la privacidad y en la vida al aire libre.

Disponibles en dos distribuciones, los apartamentos en venta en Torrevieja, Alicante incluyen viviendas en planta baja con grandes jardines privados y viviendas en planta alta con soláriums privados en la azotea. Cada hogar ofrece 2 o 3 dormitorios y 2 baños, terminados con altos estándares de calidad. Los interiores incluyen una cocina completamente equipada (excepto electrodomésticos), preinstalación de aire acondicionado por conductos, calefacción por suelo radiante en los baños, calentadores de agua eléctricos y persianas motorizadas en el salón. Los baños se entregan totalmente equipados y listos para usar.


ALC-01095

Torrevieja, Španjolska
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
Marbella, Španjolska
de
$612,159
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$465,005
Complejo residencial Eden Beach
Torrelamata, Španjolska
de
$314,172
Complejo residencial Nwcia Village
La Nucía, Španjolska
de
$484,693
Complejo residencial INFINIUM III
Calpe, Španjolska
de
$514,100
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Benalmadena, Španjolska
de
$694,565
Año de construcción 2028
Apartamentos y Áticos Perfectos con Excelentes Áreas Comunes en Benalmádena Torremuelle es una pintoresca zona costera en Benalmádena, en la Costa del Sol. Conocida por sus impresionantes vistas al mar, ambiente residencial tranquilo y cercanía a playas y parques naturales, ofrece una combin…
Torrevieja, Španjolska
de
$484,947
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 72–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo en Punta Prima, Alicante, junto al mar, con casas con 2 o 3 dormitorios, 2 baños y grandes terrazas. Las zonas comunes tendrán piscinas, parque infantil y amplios jardines. Con vistas al mar, en primera línea o a pocos metros de la playa. Videovigilancia en entradas y lugares …
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$523,867
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
