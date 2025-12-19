  1. Realting.com
  Španjolska
  Rojales
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Rojales, Španjolska

Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Španjolska
de
$495,320
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 107–123 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo residencial dispone de piscina comunitaria con espacios verdes, zona de spa (gimnasio, sauna, jacuzzi) y zona infantil. Hay una infraestructura desarrollada a poca distancia: tiendas, un centro comercial, un centro médico, farmacias, oficinas administrativas, bancos, una escuela…
Agencia EspanaTour
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$343,136
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$373,181
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$290,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 78–79 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial dispone de piscina comunitaria con espacios verdes, zona de spa (gimnasio, sauna, jacuzzi) y zona infantil. Hay una infraestructura desarrollada a poca distancia: tiendas, un centro comercial, un centro médico, farmacias, oficinas administrativas, bancos, una escuela…
Agencia EspanaTour
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$377,171
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$484,095
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$321,394
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$336,687
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$413,164
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$486,445
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$357,877
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$363,764
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$425,684
Año de construcción 2025
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Habitaciones con Jardines Privados en Ciudad Quesada Ubicados en la codiciada Ciudad Quesada, estos apartamentos ofrecen tranquilidad y accesibilidad. La zona es conocida por su vibrante comunidad, sus pintorescos alrededores y sus servicios durante todo el año…
Agencia TEKCE Real Estate
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Španjolska
de
$406,622
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 94–137 m²
3 objetos inmobiliarios 3
AREAbeach IV ofrece 30 casas excepcionales, cada una con terrenos privados, cocinas al aire libre y piscinas. Cada detalle está cuidadosamente seleccionado para garantizar un acabado de alta calidad y una urbanización que cuida al máximo cada aspecto de tu bienestar
Agencia EspanaTour
Agencia
EspanaTour
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$321,327
Opciones de acabado Con acabado
Área 83–116 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Para aquellos que buscan privacidad o un enclave de tranquilidad, los lujosos Euromarina Apartments — opción ideal. Con una ubicación privilegiada en la costa más deslumbrante de España, estas propiedades ofrecen no solo un hogar, sino una invitación a vivir la vida al máximo. Costa Cálida …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
83.0 – 90.0
348,281 – 368,217
Apartamentos 3 habitaciones
116.0
496,037
Agencia
EspanaTour
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$435,468
Opciones de acabado Con acabado
Área 131–205 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Euromarina presenta su selecta colección de villas de lujo en la Costa Blanca y Costa Cálida, joyas arquitectónicas ubicadas en los rincones más idílicos del litoral mediterráneo. Imagínate despertarte con el sonido de las olas, tomar el sol más de 300 días al año y tener la libertad de ele…
Agencia EspanaTour
Agencia
EspanaTour
