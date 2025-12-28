  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

Los Alcazares
1
Complejo residencial Costa Serena ApartmentsVillas
Complejo residencial Costa Serena ApartmentsVillas
Los Alcazares, Španjolska
de
$370,155
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 85–112 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Los residentes pueden disfrutar de la piscina comunitaria y jardines ajardinados creados para la relajación y la relajación. Jardines privados, decorados con césped artificial, complementan armoniosamente cada villa.Para su comodidad, hay una plaza de aparcamiento subterráneo con una preinst…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
85.0 – 101.0
376,784 – 412,107
Casa
103.0 – 112.0
505,126 – 575,773
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
San Javier, Španjolska
de
$297,364
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 51–115 m²
3 objetos inmobiliarios 3
AMARA MARIS Playa & Spa: Se trata de un nuevo complejo residencial de lujo ubicado en la costa mediterránea, en el impresionante complejo de La Manga del Mar Menor, en la Costa Cálida. El complejo consta de dos bloques de 9 plantas con 1-3 dormitorios, apartamentos con terrazas con vistas al…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
339,106
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
541,627
Apartamentos 3 habitaciones
115.0
647,597
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Miami Towers
San Javier, Španjolska
de
$474,410
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 123 m²
1 objeto inmobiliario 1
Conjunto residencial con vistas al mar Mediterráneo, con acceso directo desde la piscina pública al paseo marítimo y a la playa. Cada propiedad se entrega llave en mano, no sólo equipada con electrodomésticos de cocina y aire acondicionado, sino también completamente amueblada. El complejo d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
123.0
529,852
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
