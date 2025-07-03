Piso en edificio nuevo Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella

  1. Realting.com
de
$1,06M
;
17
ID: 27604
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Pisos de lujo y estilo en perfecta armonía en Marbella

Marbella es uno de los destinos más codiciados de Europa, conocido por su combinación única de estilo de vida mediterráneo, ambiente cosmopolita y belleza natural. Con sol todo el año, reconocidos campos de golf, alta gastronomía, tiendas de lujo y una vibrante escena cultural, la ciudad ofrece un entorno incomparable donde se fusionan el ocio y la sofisticación. Las montañas circundantes y el mar Mediterráneo crean un entorno que combina la tranquilidad con el dinamismo de un centro internacional.

Pisos en venta en Marbella, Málaga, se encuentran a 0,9 km de la playa, a 5,7 km del centro de Marbella, a 12 km de Puerto Banús y a 34 km del Aeropuerto Internacional de Málaga.

Las zonas comunes exteriores están diseñadas para mejorar la vida cotidiana. Una impresionante piscina infinita se funde a la perfección con el horizonte y ofrece vistas panorámicas al Mediterráneo. Los jardines paisajísticos crean un ambiente sereno y refrescante, mientras que el bar de la piscina, el spa con baño turco, la zona de natación climatizada, el gimnasio y el moderno espacio de coworking y sala social completan una selección de servicios pensados ​​para la relajación, el bienestar y la vida social.

Los interiores destacan por su elegancia y funcionalidad. Las amplias distribuciones y las cocinas abiertas se conectan de forma natural con las luminosas zonas de comedor y sala de estar, mientras que los grandes ventanales permiten que la luz natural circule por todas las viviendas. Los dormitorios están concebidos como remansos de descanso, muchos de ellos con baños en suite acabados con materiales de primera calidad. Las amplias terrazas extienden las zonas de estar al aire libre, invitando a los residentes a disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año.


AGP-01013

Educación
Cuidado de la salud

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
de
$250,597
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
de
$1,53M
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
de
$935,896
Complejo residencial Essential House
de
$858,199
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
de
$376,713
de
$1,06M
Otros complejos
Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
de
$271,510
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 73–101 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Residencial "La Isla III "  es un conjunto urbano compuesto por 44 viviendas adosadas de 2 y 3 dormitorios. El complejo dispone de un gran jardín comunitario y piscina comunitaria. El conjunto residencial se encuentra cerca de todo tipo de servicios y a unos 500 metros de la playa de Los Loc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 80.0
310,906 – 334,568
Apartamentos 3 habitaciones
81.0 – 101.0
334,568 – 379,656
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Mostrar todo Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
de
$484,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 162–172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un moderno pueblo de diseño y construcción donde se puede disfrutar del clima, el sol durante todo el año, impresionantes vistas de las bahías de Benidorm y Albir y liderar un estilo de vida saludable. Está cerca de todos los servicios y el centro deportivo de La Nusia. El tamaño de las casa…
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
de
$250,597
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 78–179 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El complejo residencial Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado — entre el Parque Natural de La Mata y la Laguna Rosa de Torrevieja. Laguna Rosa estará compuesta por 240 viviendas de diversa tipología como apartamentos, bungalows, dúplex y chalets independientes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
269,585
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 149.0
307,257 – 369,650
Apartamentos 3 habitaciones
129.0 – 179.0
381,422 – 446,169
Agencia
EspanaTour
