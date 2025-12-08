  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Denia
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Denia, Španjolska

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$414,331
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$699,111
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Mostrar todo Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Denia, Španjolska
de
$287,860
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 52–112 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Caelus es el primer proyecto en el complejo de Talasa Utopian Village, que inicialmente incluye 51 apartamentos con uno, dos y tres dormitorios. Los edificios Talasa Caelus están diseñados como volúmenes compactos y eficientes, garantizando la temperatura óptima en su casa tanto en invierno …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
284,291
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 80.0
337,886 – 452,069
Apartamentos 3 habitaciones
98.0 – 99.0
412,454 – 553,434
Adosado
93.0 – 112.0
454,399 – 505,664
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Denia, Španjolska
de
$266,049
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 63–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
En Edenia todos los días estarán llenos de la luz del Mediterráneo. Situado a solo 200 metros de la playa, este complejo residencial en El Verhela le permite disfrutar del mar en pocos pasos, respirando en la tranquilidad de un entorno natural y relajado.El complejo ofrece casas con 1, 2 y 3…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
267,979
Apartamentos 2 habitaciones
95.0
393,812
Apartamentos 3 habitaciones
140.0
487,022
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$414,331
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir