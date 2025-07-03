Piso en edificio nuevo Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada

Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium

Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona ofrece cercanía a la costa y una amplia gama de servicios a poca distancia a pie, ideal tanto para vivir de forma permanente como para escapadas vacacionales.

El proyecto está idealmente situado cerca de servicios clave; a 0,3 km de la farmacia, 0,6 km del supermercado, 0,6 km de cafeterías y restaurantes, 0,8 km del centro de salud, 1,5 km del campo de golf, 2 km del colegio internacional, 6,2 km del centro comercial, 7,5 km de la playa de Guardamar, 12,4 km del centro de Torrevieja y 39,6 km del Aeropuerto de Alicante.

Los apartamentos en Ciudad Quesada en venta están cuidadosamente diseñados, con tranquilas zonas comunes ajardinadas alrededor de una gran piscina. Este oasis verde ofrece un entorno sereno para relajarse o disfrutar de momentos sociales. Además, cada apartamento incluye una plaza de aparcamiento asignada dentro de una comunidad segura, lo que aporta mayor comodidad.

Disponibles en distribuciones de 2 y 3 dormitorios, estos elegantes apartamentos ofrecen un jardín privado en la planta baja o un amplio solárium en la planta superior. En el interior, encontrarás espacios habitables luminosos y de planta abierta que combinan sala de estar, comedor y cocina totalmente equipada. Los baños modernos y los dormitorios espaciosos hacen que cada hogar sea cómodo y práctico para la vida diaria.

ALC-01037