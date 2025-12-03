  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Guardamar del Segura
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Guardamar del Segura, Španjolska

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$273,515
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Una ubicación Premium, con comunidad privada y apartamentos construidos con comodidad en mente.Incomparable fachada moderna y contemporánea de onda con elegantes balcones-terrazas. Apartamentos de lujo con acabados altos que traen atención a cada detalle y hace que su Casa de los sueños espa…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$333,475
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$261,340
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$268,435
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$292,086
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$274,348
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$292,086
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$262,315
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 79 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo cerrado con piscina, zona verde, spa todo el año. El sitio incluye un espacio de coworking, una oficina de correos inteligente, una cafetería abierta las 24 horas, carga para vehículos eléctricos y scooters y un parque infantil. Internet de fibra óptica de alta velocidad. Cerca del…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
79.0
293,098 – 315,196
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Navale Residencial
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$269,826
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 96 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Navale Residencial es un oasis de tranquilidad frente al espectacular Parque Natural de Las Dunas y el mar. Este moderno complejo residencial de 10 plantas ofrece 18 apartamentos más 2 áticos con zonas comunes y vistas directas al mar desde las plantas superiores. Los espacios públicos están…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
96.0
301,239 – 626,903
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
En el mapa
