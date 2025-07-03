Piso en edificio nuevo Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella

  1. Realting.com
Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella

Marbella, Španjolska
de
$794,629
21
ID: 27594
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2027

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con Soláriums y Piscina Infinity en San Pedro de Alcántara

San Pedro de Alcántara es una de las zonas más auténticas y acogedoras de Marbella, que combina el encanto de un pueblo andaluz tradicional con la comodidad de la vida moderna. Su animado centro, avenidas amplias y proximidad al mar crean un ambiente costero relajado, al tiempo que está cerca de los destinos más prestigiosos de Marbella. Con una comunidad activa durante todo el año, excelente gastronomía y buenas conexiones, la zona ofrece un estilo de vida ideal.

Desde los apartamentos en venta en Marbella Málaga, los servicios diarios están al alcance de la mano; la playa está a menos de 1 km, Puerto Banús a poco menos de 3 km, el centro de Marbella a unos 9 km y el Aeropuerto Internacional de Málaga a solo 48 km.

El exterior del complejo está diseñado para promover el bienestar y la conexión social. Cuenta con una piscina infinity panorámica en la azotea con vistas impresionantes, una tranquila piscina a nivel de jardín y jardines de estilo mediterráneo que enmarcan las zonas comunes. Cada detalle, desde las amplias terrazas al sol hasta las elegantes áreas de recepción y conserjería, enfatiza la relajación, la comunidad y la vida costera contemporánea.

Los interiores de los apartamentos se distinguen por su diseño moderno, funcional y sofisticado. Distribuciones abiertas y espaciosas, abundante luz natural e integración perfecta entre las áreas interiores y exteriores crean un ambiente fresco y acogedor. Cada apartamento está cuidadosamente planificado para maximizar la comodidad, combinando líneas limpias con acabados elegantes para un equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad.


AGP-01010

Marbella, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud

