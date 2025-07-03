Piso en edificio nuevo Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada

Apartamentos Modernos de 2 y 3 Habitaciones con Jardines Privados en Ciudad Quesada

Ubicados en la codiciada Ciudad Quesada, estos apartamentos ofrecen tranquilidad y accesibilidad. La zona es conocida por su vibrante comunidad, sus pintorescos alrededores y sus servicios durante todo el año.

Los apartamentos en venta en Rojales Ciudad Quesada se encuentran a 0,4 km de supermercados y restaurantes, a 2,2 km del centro de Rojales, a 3,8 km del campo de golf La Marquesa, a 7,5 km de la playa de Guardamar del Segura, a 12,3 km de Torrevieja y a 39,6 km del Aeropuerto de Alicante. Todo lo que necesitas está al alcance, tanto para el ocio como para la vida diaria.

El complejo residencial cerrado cuenta con cuidadas zonas verdes, piscinas comunitarias y senderos, creando un ambiente tranquilo y privado para el disfrute de los residentes.

El resto de las viviendas son apartamentos en planta baja con 2 o 3 amplios dormitorios y 2 baños modernos. Cada unidad cuenta con una cocina americana y un luminoso salón-comedor que se integra con un hermoso jardín privado, perfecto para disfrutar al aire libre y entretenerse.

ALC-01038