  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca

de
$329,658
36
ID: 33112
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/12/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Pueblo
    Finestrat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de 2 Dormitorios con Espectaculares Vistas al Mediterráneo en Finestrat

Ubicados en Finestrat, una de las zonas más tranquilas y con mayor demanda de la Costa Blanca, estos apartamentos de lujo ofrecen un estilo de vida sereno rodeado de naturaleza, campos de golf y playas mediterráneas. Esta localidad costera combina el encanto de la montaña con la cercanía al mar y disfruta de más de 320 días de sol al año.

Los servicios están fácilmente accesibles, comenzando a solo 0,5 km con tiendas, cafeterías y restaurantes. El centro de Finestrat se encuentra a 1,2 km, el campo de golf Puig Campana a 3,6 km, y Benidorm con sus playas vibrantes a solo 4,7 km. La hermosa Playa de Poniente está a 5,1 km, Villajoyosa a 9,6 km, Alicante ciudad a 39,8 km y el Aeropuerto Internacional de Alicante a solo 53,4 km, lo que garantiza conexiones de viaje cómodas.

La comunidad residencial está cuidadosamente distribuida en tres bloques de baja altura, cada uno con 33 apartamentos, ofreciendo un total de 99 viviendas. El complejo dispone de tres zonas de piscina, áreas ajardinadas, zona infantil, espacio de calistenia, pista de pádel y aparcamiento, creando un ambiente activo pero relajado.

Estos elegantes apartamentos en venta en Finestrat se ofrecen en tres distribuciones: unidades en planta baja desde 87.54 m², apartamentos en segunda planta desde 98.02 m² con terrazas, y espaciosos modelos en la última planta de 153.79 m² que incluyen un solárium privado. Todas las viviendas cuentan con 2 dormitorios y 2 baños, disfrutan de abundante luz natural y están equipadas con avanzados sistemas de insonorización y control climático. Cada propiedad ofrece vistas panorámicas al mar Mediterráneo y al skyline de Benidorm desde las áreas interiores y exteriores.


ALC-01081

Localización en el mapa

Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Complejo residencial Alonis Living
Villajoyosa, Španjolska
de
$381,663
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$336,687
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$662,885
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$719,286
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$481,227
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$412,030
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Estepona, Španjolska
de
$481,577
Año de construcción 2028
Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, ca…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Málaga, Španjolska
de
$4,34M
Año de construcción 2028
Apartamentos Cerca de Servicios en Málaga Proyecto Termica Beach Málaga es la ciudad de la Costa del Sol. Es conocida por sus playas, su patrimonio histórico cultural y su vida activa. Málaga no es sólo una puerta de entrada a la Costa del Sol, sino también una ciudad dinámica con una rica h…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
