Piso en edificio nuevo Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell

La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distancia de supermercados, tiendas locales, parques y la estación de tren. Proporciona un rápido acceso a Barcelona a través de transporte público o autopista.
El apartamento en venta en Barcelona está situado en Sabadell, a 250 m de la estación de tren Sabadell Centre, a 2,4 km de la zona comercial y centro comercial Eix Macià, a 2,5 km del Parc de Catalunya.
El proyecto incluye 52 apartamentos, aparcamiento subterráneo y trasteros, y está construido para cumplir con altos estándares de eficiencia energética. El complejo ofrece un jardín comunitario, piscina con valla de seguridad y garaje cubierto con preinstalación para la carga de vehículos eléctricos.
Cada apartamento está equipado con cocina americana con electrodomésticos integrados, sistema de calefacción y refrigeración aerotérmico mediante distribución de aire por conductos, cuartos de baño en suite con ducha o bañera, terrazas o balcones privados, espacio de lavandería diseñado para alojar lavadora/secadora y unidad de sistema aerotérmico, sistema de alarma inteligente opcional con acceso remoto.