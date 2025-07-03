  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Mijas
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas

Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas

Mijas, Španjolska
$529,753
14
ID: 27650
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Exclusivos para Disfrutar de Comodidad, Elegancia y aire Libre Durante todo el año en Mijas Golf, Costa del Sol

Mijas Golf es una prestigiosa y consolidada zona residencial de la Costa del Sol, conocida por sus dos reconocidos campos de 18 hoyos: Los Lagos y Los Olivos. Rodeado de exuberantes paisajes y calles onduladas, ofrece un entorno tranquilo y exclusivo a pocos minutos de las playas de Fuengirola y La Cala de Mijas. Con fácil acceso a tiendas, restaurantes y colegios internacionales, Mijas Golf combina la tranquilidad de vivir junto al golf con la comodidad de los pueblos costeros cercanos, lo que lo convierte en uno de los favoritos tanto de residentes como de turistas.

Ubicado en primera línea del prestigioso campo de golf La Cala, con tres campos de campeonato de 18 hoyos, este moderno enclave encarna el estilo mediterráneo contemporáneo. Los 48 apartamentos están diseñados con amplios espacios abiertos y atractivas zonas comunes, ofreciendo la comodidad y la elegancia de un verdadero hogar en la Costa del Sol. A solo 7 km, la hermosa playa de La Cala de Mijas atrae con su arena dorada, su vibrante ambiente y su excelente oferta gastronómica. Tanto si le atraen los deportes, el ocio como las experiencias culturales, todo está a su alcance. A unos 35 km de la urbanización, el Aeropuerto de Málaga garantiza un fácil acceso tanto para viajes locales como internacionales. La Cala de Mijas sigue siendo uno de los destinos más codiciados de la Costa del Sol, ofreciendo un estilo de vida relajado, un rico patrimonio cultural y una completa gama de servicios de primera calidad, convirtiéndola en un lugar ideal para vivir.

Los apartamentos en venta en Mijas se encuentran en un complejo de excelente diseño. Aquí, los residentes pueden disfrutar plenamente del estilo de vida mediterráneo: relajarse, disfrutar del paisaje y vivir cada día inmersos en la belleza natural. Fabricadas con los mejores materiales y acabados, cada residencia irradia un ambiente moderno y sofisticado. Una característica definitoria es la combinación perfecta de vida interior y exterior, donde los lujosos interiores se abren a amplias terrazas, que ofrecen disfrute durante todo el año del clima templado y las impresionantes vistas. El desarrollo consta de cuatro edificios orientados al este, que albergan una combinación de apartamentos de dos y tres habitaciones. El bienestar y el ocio diarios son fáciles aquí. Un gimnasio bien equipado con vistas inspiradoras apoya un estilo de vida saludable, diseñado para entrenamientos tanto en interiores como en exteriores. Después de una sesión, los residentes pueden relajarse en el spa, completo con sauna y área de hidromasaje, o relajarse en el gastrobar social. Para aquellos que trabajan de forma remota o necesitan un espacio profesional, también hay disponible un centro de negocios, todo dentro de la comodidad del desarrollo. Hay dos piscinas distintas: una elegante piscina infinita bordeada de exuberante vegetación y un solárium con vistas al mar, y una piscina estilo playa rodeada de naturaleza, perfecta para relajarse bajo el sol. Ubicado en el complejo de golf más grande de Europa, La Cala Golf, este extraordinario entorno incluye tres campos de campeonato, una reconocida academia de golf y espectaculares vistas panorámicas. Más allá del green, la zona ofrece pistas de tenis y pádel, senderos naturales, parques y acceso al mar Mediterráneo.

Las terrazas miran al campo de golf, las montañas y el mar, invitando a los residentes a vivir en armonía con el paisaje. Despierta cada día con una vista inspiradora: los impecables fairways a tus pies, las montañas en el horizonte y el mar resplandeciente a lo lejos. Con su ubicación privilegiada justo al borde del campo de golf, cada edificio ofrece una experiencia panorámica excepcional. Elige la residencia que se adapte a tu estilo de vida y disfruta de la vida rodeado de naturaleza en su máxima expresión. Diseñadas con versatilidad en mente, estas casas son ideales para familias, parejas o personas que buscan una segunda residencia o un espacio elegante para vivir y trabajar. Los interiores cuentan con distribuciones diáfanas, materiales de primera calidad y cocinas perfectamente conectadas con luminosas salas de estar. Grandes ventanales de doble acristalamiento se abren a amplias terrazas, creando una transición fluida entre los espacios interiores y exteriores con suelos a juego en toda la casa. La comodidad se une a la elegancia con características como la calefacción por suelo radiante y detalles pensados en cada rincón. Desde cada terraza, las vistas son impresionantes: fairways verdes, paisajes vibrantes y los serenos azules del cielo y el mar. Algunos áticos y unidades en planta baja ofrecen la opción de piscina privada, mientras que las cocinas exteriores están disponibles para disfrutar plenamente del envidiable clima de la Costa del Sol. Las residencias cuentan con amplios dormitorios, baños refinados y salas de estar adaptables, todo diseñado con elegancia contemporánea. Los dormitorios son un remanso de paz, inundados de luz natural y de gran tamaño. Para mayor comodidad y sostenibilidad, las viviendas están diseñadas pensando en la eficiencia energética, con sistemas de domótica preinstalados, aire acondicionado, calefacción por suelo radiante y ventanas con aislamiento térmico.


AGP-00991

Localización en el mapa

Mijas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
