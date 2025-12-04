  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Vega Baja del Segura
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Vega Baja del Segura, Španjolska

Torrevieja
11
Rojales
17
Orihuela
12
Guardamar del Segura
9
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Orihuela, Španjolska
de
$372,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
Ubicación: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Costo: desde 340.000 € Fecha de entrega de la instalación: agosto, octubre, noviembre de 2023   El complejo residencial Playa Flamenca está ubicado en el municipio de Oriuela Costa en el área homónima de Playa Flamenca.   El comple…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
Torrevieja, Španjolska
de
$271,510
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 73–101 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Residencial "La Isla III "  es un conjunto urbano compuesto por 44 viviendas adosadas de 2 y 3 dormitorios. El complejo dispone de un gran jardín comunitario y piscina comunitaria. El conjunto residencial se encuentra cerca de todo tipo de servicios y a unos 500 metros de la playa de Los Loc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Apartamentos 3 habitaciones
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$493,259
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$273,515
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Una ubicación Premium, con comunidad privada y apartamentos construidos con comodidad en mente.Incomparable fachada moderna y contemporánea de onda con elegantes balcones-terrazas. Apartamentos de lujo con acabados altos que traen atención a cada detalle y hace que su Casa de los sueños espa…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$462,651
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$357,877
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$312,672
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$343,136
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$333,475
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Callosa de Segura, Španjolska
de
$270,553
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 76–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
302,402
Casa
87.0
406,964
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$466,592
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Torrelamata, Španjolska
de
$314,172
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 84–113 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial de tipo cerrado Eden Beach con 3 piscinas para adultos y niños, zonas verdes y deportivas, parque infantil, aparcamiento.El precio incluye:baños totalmente equipados,armarios empotrados por toda la casa,aire acondicionado,equipamiento de cocina amueblado y equipado,Persi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
84.0
331,479
Apartamentos 3 habitaciones
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Torrevieja, Španjolska
de
$324,915
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$479,456
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$290,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 78–79 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial dispone de piscina comunitaria con espacios verdes, zona de spa (gimnasio, sauna, jacuzzi) y zona infantil. Hay una infraestructura desarrollada a poca distancia: tiendas, un centro comercial, un centro médico, farmacias, oficinas administrativas, bancos, una escuela…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$261,340
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$373,181
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Orihuela, Španjolska
de
$209,982
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
¿Tienes esa sensación de terraza?AMANECER X integra lujo y funcionalidad en un concepto inspirador, caracterizado por formas, uso de materiales de alta calidad, con diferentes texturas y excelentes acabados.Situado en Orihuela Costa, una zona muy tranquila, rodeada de arboledas y zonas bosco…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Španjolska
de
$293,080
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 92–110 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo Ciñuelica consta de cuatro edificios de apartamentos, con un total de 64 apartamentos de 2 y 3 dormitorios y 14 bungalows de 3 dormitorios. El complejo residencial está construido con zonas comunes que incluyen 3 piscinas, 2 jacuzzis, además de una zona deportiva e infantil dond…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
92.0
383,818
Apartamentos 3 habitaciones
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$268,435
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$270,450
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$594,500
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Španjolska
de
$239,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 75–77 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos con dos dormitorios y dos baños. A pocos metros de todos nuestros servicios: supermercado, restaurantes, farmacia, Corte para tenis PADL, bolos inglés, campo de golf ... El acabado de la más alta calidad. Una gran zona pública con una piscina
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
de
$312,832
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 88–102 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Moderno complejo residencial situado en Mil Plumeras, perfectamente integrado en un entorno privilegiado, a tan solo 750 metros de una de las mejores playas del mar Mediterráneo. La primera fase consta de 24 apartamentos de alta calidad de 2 y 3 dormitorios y 12 bungalows de 2 dormitorios y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
359,393 – 464,071
Apartamentos 3 habitaciones
102.0
378,003 – 436,157
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Španjolska
de
$300,959
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 67–89 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El edificio consta de 12 apartamentos. Piscina comunitaria en la azotea del edificio
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Apartamentos 3 habitaciones
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Callosa de Segura, Španjolska
de
$276,572
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 75–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El conjunto residencial Amanecer X consta de 108 apartamentos con amplias terrazas. 108 apartamentos de 2 dormitorios y 2 baños. 8 bloques divididos en planta baja, primer piso, segundo piso y áticos con terraza solarium privada. Cada uno con su ascensor individual
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$363,764
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$368,472
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Torrevieja, Španjolska
de
$335,391
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Área 146 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ocean Dream by TM está situado en una zona privilegiada de Punta Prima: junto al paraje natural protegido de Lo Ferris, a sólo 300 metros de la playa de Cala Pieteras y a sólo 5 minutos de Torrevieja. La urbanización contará con un total de 36 viviendas de 2 y 3 dormitorios, 2 baños y extrao…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
146.0
479,191
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Španjolska
de
$250,597
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 78–179 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El complejo residencial Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado — entre el Parque Natural de La Mata y la Laguna Rosa de Torrevieja. Laguna Rosa estará compuesta por 240 viviendas de diversa tipología como apartamentos, bungalows, dúplex y chalets independientes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
266,347
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Apartamentos 3 habitaciones
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$323,738
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Orihuela, Španjolska
de
$311,136
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 72–121 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
348,809
Apartamentos 3 habitaciones
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Casa
121.0
668,774
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$292,086
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Španjolska
de
$170,777
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 69–98 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencial Riomar es una urbanización cerrada perimetralmente con 46 apartamentos médicos de 1 y 2 dormitorios, con aparcamiento en sótano, distribuidos en un bloque de planta baja y 2 plantas. Si tiene alguna limitación de movilidad, no debe preocuparse, ya que Riomar Healthy Living tendrá…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Španjolska
de
$484,947
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 72–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo en Punta Prima, Alicante, junto al mar, con casas con 2 o 3 dormitorios, 2 baños y grandes terrazas. Las zonas comunes tendrán piscinas, parque infantil y amplios jardines. Con vistas al mar, en primera línea o a pocos metros de la playa. Videovigilancia en entradas y lugares …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
522,225
Apartamentos 3 habitaciones
106.0
667,611
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$400,258
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$347,414
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$726,716
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$466,182
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$338,468
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Torrevieja, Španjolska
de
$389,523
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 85 m²
1 objeto inmobiliario 1
En Torrevieja, la perla de la Costa Blanca, se crea un nuevo icono inmobiliario: Kasia V, el último proyecto residencial. Este complejo residencial de cinco pisos y 34 unidades redefine el concepto de lujo y confort en el centro de la ciudad. Kasia V está majestuosamente ubicada en el coraz…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
382,655
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$394,371
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$336,687
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$274,348
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$435,468
Opciones de acabado Con acabado
Área 131–205 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Euromarina presenta su selecta colección de villas de lujo en la Costa Blanca y Costa Cálida, joyas arquitectónicas ubicadas en los rincones más idílicos del litoral mediterráneo. Imagínate despertarte con el sonido de las olas, tomar el sol más de 300 días al año y tener la libertad de ele…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Torrevieja, Španjolska
de
$337,864
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$425,684
Año de construcción 2025
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Habitaciones con Jardines Privados en Ciudad Quesada Ubicados en la codiciada Ciudad Quesada, estos apartamentos ofrecen tranquilidad y accesibilidad. La zona es conocida por su vibrante comunidad, sus pintorescos alrededores y sus servicios durante todo el año…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$292,086
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Španjolska
de
$495,320
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 107–123 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo residencial dispone de piscina comunitaria con espacios verdes, zona de spa (gimnasio, sauna, jacuzzi) y zona infantil. Hay una infraestructura desarrollada a poca distancia: tiendas, un centro comercial, un centro médico, farmacias, oficinas administrativas, bancos, una escuela…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$277,931
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$412,030
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$262,315
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 79 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo cerrado con piscina, zona verde, spa todo el año. El sitio incluye un espacio de coworking, una oficina de correos inteligente, una cafetería abierta las 24 horas, carga para vehículos eléctricos y scooters y un parque infantil. Internet de fibra óptica de alta velocidad. Cerca del…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
79.0
293,098 – 315,196
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Benijófar, Španjolska
de
$267,071
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 117–218 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Las viviendas de Residencial Moma II cuentan con dos, tres o cuatro dormitorios y una superficie construida desde 97 m², complementadas con amplias terrazas desde 20 m². Los residentes tendrán acceso a una piscina comunitaria, acceso al garaje y una moderna cocina americana. La orientación s…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
218.0
467,560
Apartamentos 3 habitaciones
117.0 – 154.0
329,153 – 393,123
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$631,479
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$480,570
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Španjolska
de
$406,622
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 94–137 m²
3 objetos inmobiliarios 3
AREAbeach IV ofrece 30 casas excepcionales, cada una con terrenos privados, cocinas al aire libre y piscinas. Cada detalle está cuidadosamente seleccionado para garantizar un acabado de alta calidad y una urbanización que cuida al máximo cada aspecto de tu bienestar
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Navale Residencial
Edificio de apartamentos Navale Residencial
Edificio de apartamentos Navale Residencial
Edificio de apartamentos Navale Residencial
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$269,826
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 96 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Navale Residencial es un oasis de tranquilidad frente al espectacular Parque Natural de Las Dunas y el mar. Este moderno complejo residencial de 10 plantas ofrece 18 apartamentos más 2 áticos con zonas comunes y vistas directas al mar desde las plantas superiores. Los espacios públicos están…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
96.0
301,239 – 626,903
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$467,360
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Torrevieja, Španjolska
de
$344,228
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 71–89 m²
2 objetos inmobiliarios 2
En esta zona residencial tendrás viviendas de 2 o 3 dormitorios en un edificio moderno. Las zonas comunes incluirán 3 piscinas, gimnasio, pista de pádel y amplios jardines
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
71.0 – 89.0
412,895 – 423,363
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$321,394
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$427,825
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$277,355
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$413,164
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Torrevieja, Španjolska
de
$292,697
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 131 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nalia Resort: ndash; lujo en Torrevieja. Torrevieja — una de las localidades turísticas número uno de la Costa Blanca gracias a sus playas y parques naturales como la Laguna Rosa. Por ello, Immosol, como promotora, tiene uno de sus proyectos estrella en esta ciudad de Alicante. Bungalows de…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$321,327
Opciones de acabado Con acabado
Área 83–116 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Para aquellos que buscan privacidad o un enclave de tranquilidad, los lujosos Euromarina Apartments — opción ideal. Con una ubicación privilegiada en la costa más deslumbrante de España, estas propiedades ofrecen no solo un hogar, sino una invitación a vivir la vida al máximo. Costa Cálida …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
83.0 – 90.0
345,436 – 365,209
Apartamentos 3 habitaciones
116.0
491,985
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir