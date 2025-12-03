  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Alta
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en La Marina Alta, Španjolska

Denia
5
Calpe
4
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Calpe, Španjolska
de
$857,253
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Área 74–109 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Isea Views son dos torres de 18 pisos en un complejo residencial de lujo. El complejo dispone de piscina exterior con carril de natación, pádel, petanca, ping-pong, putting green, mirador de las salinas y zona de juegos infantil. También en una de las torres hay un piso donde se encuentra un…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Calpe, Španjolska
de
$514,100
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 17
Área 115–201 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial INFINIUM III se encuentra en el prestigioso distrito Saladar de Calpe, cerca de la famosa playa Arenal Bol y del animado centro de la ciudad. Esta ubicación excepcional ofrece a los residentes la oportunidad de disfrutar de todos los beneficios de la vida costera y te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Apartamentos 4 habitaciones
201.0
1,02M
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$542,702
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$699,111
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Denia, Španjolska
de
$287,860
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 52–112 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Caelus es el primer proyecto en el complejo de Talasa Utopian Village, que inicialmente incluye 51 apartamentos con uno, dos y tres dormitorios. Los edificios Talasa Caelus están diseñados como volúmenes compactos y eficientes, garantizando la temperatura óptima en su casa tanto en invierno …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
283,793
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Apartamentos 3 habitaciones
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Adosado
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Complejo residencial Edenia l
Denia, Španjolska
de
$266,049
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 63–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
En Edenia todos los días estarán llenos de la luz del Mediterráneo. Situado a solo 200 metros de la playa, este complejo residencial en El Verhela le permite disfrutar del mar en pocos pasos, respirando en la tranquilidad de un entorno natural y relajado.El complejo ofrece casas con 1, 2 y 3…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
267,510
Apartamentos 2 habitaciones
95.0
393,123
Apartamentos 3 habitaciones
140.0
486,170
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Calpe, Španjolska
de
$423,948
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Área 94–113 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo residencial Lagune Homes está situado en Calpe, cerca de la Reserva Natural de Las Salinas y a pocos minutos a pie de la famosa playa de La Fossa, así como a 10 minutos a pie de la playa de Arenal. Dos edificios de diez plantas con arquitectura original ofrecen nuevos apartamento…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
433,831 – 488,496
Apartamentos 3 habitaciones
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Calpe, Španjolska
de
$345,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Descubre un nuevo proyecto exclusivo que repensa el concepto de lujo viviendo en la Costa Blanca. Situado en el corazón de Calpe, este innovador complejo ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, sostenibilidad y confort, creado para aquellos que buscan un estilo de vida excepcional.…
Agencia
EspanaTour
