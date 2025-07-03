  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Mijas
  4. Piso en edificio nuevo Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas

Piso en edificio nuevo Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas

Mijas, Španjolska
de
$488,550
;
23
Dejar una solicitud
ID: 27820
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas

Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades modernas y proximidad a playas, campos de golf y destinos clave de la Costa del Sol. Ofrece una belleza escénica y un clima mediterráneo templado para una calidad de vida excepcional. Mijas ofrece un estilo de vida único que atiende a un amplio espectro de compradores, desde aquellos que buscan casas de vacaciones hasta inversores que buscan oportunidades de alquiler y familias en busca de residencias permanentes.

El proyecto está ubicado justo al lado del Calanova Golf Club, a menos de 5 minutos en automóvil de la privilegiada comunidad de La Cala de Mijas y sus playas de arena prístina, ofreciendo un estilo de vida único y exclusivo para los amantes del golf. A solo 2 km, hay una amplia gama de servicios y comodidades diarias: mercadillos, supermercados, centros de salud, ferreterías, farmacias y centros educativos, culturales y deportivos. La proximidad y el cómodo acceso a la autopista principal A-7 facilitan cualquier viaje. El desarrollo se encuentra a 11 km de la vecina ciudad de Fuengirola, a 19 km del centro del encalado pueblo de Mijas, a 22 km de Marbella, a 30 km de Puerto Banús y a 33 km del aeropuerto internacional de Málaga.

Se trata de un proyecto de un complejo residencial cerrado con una selección de residencias modernas perfectas para quienes buscan un estilo de vida seguro y relajado. El proyecto ofrece más que una vivienda: ofrece un estilo de vida. Le permite sumergirse en la tranquilidad de las amplias zonas ajardinadas y disfrutar de la piscina comunitaria diseñada tanto para adultos como para niños. Las zonas comunes mejoran su bienestar con el gimnasio en el lugar y un club social, espacios cuidadosamente diseñados para mantenerlo activo y albergar reuniones sociales, todo ello sin salirse de la comodidad de su comunidad.

Estos apartamentos en venta en Mijas, Málaga están diseñados para ofrecer la máxima comodidad y bienestar. Con espacios abiertos, materiales de primera calidad y un diseño moderno y funcional, las residencias crean un hogar único para usted y su familia. Todas las unidades cuentan con una armonía entre el interior y el exterior con terrazas que invitan a relajarse y disfrutar de vistas abiertas al campo de golf o al entorno natural circundante. Cada rincón de los apartamentos ha sido cuidadosamente planificado para aprovechar al máximo la luz natural. Los interiores generosos distribuidos inteligentemente con grandes ventanales garantizan un ambiente luminoso y acogedor en la casa.


AGP-00939

Localización en el mapa

Mijas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$409,675
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Španjolska
de
$495,320
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Torrevieja, Španjolska
de
$335,391
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$374,359
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Španjolska
de
$406,622
Está viendo
Piso en edificio nuevo Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$488,550
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$971,213
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Complejo residencial Nalia Resort
Torrevieja, Španjolska
de
$292,697
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 131 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nalia Resort: ndash; lujo en Torrevieja. Torrevieja — una de las localidades turísticas número uno de la Costa Blanca gracias a sus playas y parques naturales como la Laguna Rosa. Por ello, Immosol, como promotora, tiene uno de sus proyectos estrella en esta ciudad de Alicante. Bungalows de…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$641,589
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones