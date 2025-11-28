  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona

Estepona, Španjolska
$750,260
16
ID: 33005
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    4

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Viviendas Junto a la Playa con Amplias Terrazas y Vistas al Mar en una Zona Residencial de Estepona

Este nuevo proyecto está situado en el municipio de Estepona, en la Costa del Sol, al sur de España. Estepona es un encantador municipio con más de 20 kilómetros de costa, conocida por su pintoresco casco antiguo, un clima suave y agradable durante todo el año, hermosas playas extensas, y relajado un ambiente. Estepona está menos comercializada que la cercana Marbella, ofreciendo una experiencia andaluza más auténtica. Además, Estepona es el hogar de excelentes campos de golf, incluyendo Valle Romano y Estepona Golf.

Las casas en venta en Estepona Málaga están situadas en una tranquila zona residencial a sólo 500 m de las playas locales, a 5 km del centro de Estepona y a menos de 10 minutos en coche de varios campos de golf. La zona cuenta con todos los servicios para satisfacer sus necesidades diarias, tales como bancos, escuelas, tiendas, supermercados y una amplia gama de opciones gastronómicas. El proyecto se encuentra a 18 km del famoso Sotogrande, a 35 km de Marbella y Puerto Banús, a 85 km del Aeropuerto Internacional de Málaga y a 95 km del centro de Málaga.

Enclavado en el entorno natural de esta pintoresca zona de playa, el proyecto presenta un complejo residencial cerrado que consta de bloques de 4 plantas que se distinguen por sus elegantes líneas arquitectónicas perfectamente integradas en el entorno estableciendo una conexión duradera con la naturaleza para promover un estilo de vida en perfecta armonía. El complejo ofrecerá excepcionales instalaciones comunes in situ, como piscinas al aire libre, amplios jardines paisajísticos, espacios de co-working y una zona de bienestar con gimnasio, sala de yoga, piscina cubierta, hammam y sauna.

En este proyecto, el promotor internacional ofrece una selección de residencias contemporáneas con interiores diáfanos que contarán con acabados de alta calidad y el uso de materiales de primera calidad en la construcción. Estas luminosas viviendas cuentan con amplias terrazas perfectamente integradas en las zonas interiores gracias al uso de grandes ventanales que aprovechan al máximo la luz natural y realzan las vistas. Las viviendas se entregarán con cocinas amuebladas y equipadas, aire acondicionado en todas las estancias y un sistema básico de automatización.


Está viendo
Piso en edificio nuevo Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$750,260
