Piso en edificio nuevo Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach

Altea, Španjolska
de
$576,842
;
50
ID: 27886
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Ciudad
    Altea

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Sobre el complejo

Lujosos Apartamentos Eco-Friendly a 50 m de la Playa en Viva Altea Beach

Lujosos apartamentos situados en Altea una ciudad en la costa este de España, conocida por su pintoresca belleza y atracciones culturales. Se encuentra en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Altea es conocida por sus impresionantes vistas, con un encantador casco antiguo encaramado en una colina con vistas al mar Mediterráneo, Llamado el Santorini de la Costa Blanca. Si aprecia la belleza natural y un ambiente relajado, Altea puede resultarle atractiva. La localidad alberga lugares históricos, como la iglesia de la Mare de Déu del Consol, así como galerías de arte y tiendas de artesanía. Si le gustan las actividades culturales. El clima mediterráneo de esta región suele traducirse en inviernos suaves y veranos calurosos. Si prefiere un clima cálido y soleado, Altea puede ajustarse a sus preferencias. Altea tiene fama de ser una ciudad relajada y acogedora. La comunidad local es diversa, con una mezcla de lugareños y expatriados. Esto contribuye a crear un ambiente acogedor.

Siendo tan óptimamente situado coloca estos apartamentos en venta en Alicante a poca distancia de la playa, el centro y los servicios diarios, a 1 km del puerto y el Club Náutico de Altea y la estación de tren, a 1,2 km del centro médico de Altea, a 2 km del Búnker de la playa de Altea un hito histórico local, a 3 km del Mirador riu Algar una ruta de senderismo local, 4. 9 km del exuberante campo de golf de 18 hoyos de Altea, 7 km de AIS Altea International School, 8,5 km de Aqualandia Benidorm un gran parque acuático, 9,2 km del centro de Benidorm, y sólo 65 km del aeropuerto internacional de Alicante.

Viva Altea Beach tiene una calificación energética A, lo que significa ahorro energético y económico para que puedas vivir tu vida con tranquilidad y comodidad en un edificio sostenible, con placas solares y un sistema de aerotermia en cada apartamento incluido en el precio.

Dentro de esta moderna comunidad dispones de una amplia zona de aparcamiento subterráneo con posibilidad de instalar carga eléctrica para el coche, ascensores que acceden a todas las plantas, y en la planta baja hay dos amplios locales comerciales.

Los apartamentos se ofrecen a la venta en diferentes modelos. En los modelos de ático de un dormitorio hay un aseo, un dormitorio doble con armario empotrado y cuarto de baño con ducha, una amplia cocina y comedor abiertos y un espacioso salón con grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y dan acceso a la terraza/balcón.

Dentro de los modelos de dos dormitorios de la planta media tiene dos amplios dormitorios dobles, ambos con armarios empotrados, el principal también tiene un cuarto de baño con ducha, tiene otro cuarto de baño que también tiene una ducha, una cocina americana y comedor, y una amplia sala de estar con grandes ventanales que dan al balcón.

Nota: Todos los apartamentos disponen de aire acondicionado. Se podrá solicitar la licencia turística.PLaza de aparcamiento incluida en el precio.


ALC-00869

Altea, Španjolska
Piso en edificio nuevo Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Altea, Španjolska
de
$576,842
