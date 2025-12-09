  1. Realting.com
  Španjolska
  Callosa de Segura
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Callosa de Segura, Španjolska

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Callosa de Segura, Španjolska
de
$270,553
Área 76–87 m²
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
302,623
Casa
87.0
407,260
Callosa de Segura, Španjolska
de
$276,572
Área 75–76 m²
El conjunto residencial Amanecer X consta de 108 apartamentos con amplias terrazas. 108 apartamentos de 2 dormitorios y 2 baños. 8 bloques divididos en planta baja, primer piso, segundo piso y áticos con terraza solarium privada. Cada uno con su ascensor individual
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 76.0
316,590 – 382,934
Callosa de Segura, Španjolska
de
$239,562
Área 75–77 m²
Apartamentos con dos dormitorios y dos baños. A pocos metros de todos nuestros servicios: supermercado, restaurantes, farmacia, Corte para tenis PADL, bolos inglés, campo de golf ... El acabado de la más alta calidad. Una gran zona pública con una piscina
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 77.0
267,588 – 337,424
