  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Fuengirola
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga

Piso en edificio nuevo Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga

Fuengirola, Španjolska
de
$812,287
;
23
Dejar una solicitud
ID: 27941
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Fuengirola

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado

Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a visitantes durante todo el año.

El complejo residencial goza de una ubicación privilegiada cerca de las ciudades de Fuengirola y Benalmádena. La zona ofrece todas las condiciones ideales para establecerse con algo para la gente de todos los grupos de edad. La zona es popular entre los inversores que quieren comprar una casa de vacaciones en la Costa del Sol también. Los apartamentos en Fuengirola, Málaga se encuentran a 5 minutos en coche de la playa, a 10 minutos en coche del centro de Fuengirola, a 15 minutos en coche del aeropuerto internacional de Málaga y a 20 minutos en coche del centro de Marbella.

El complejo cerrado ofrece una arquitectura moderna junto con un diseño de buen gusto. El proyecto da una importancia primordial a la seguridad y privacidad de los residentes. El complejo cuenta con un hermoso jardín, gimnasio, espacio de co-working, piscina al aire libre, espacio para tomar el sol, SPA, piscina cubierta climatizada, sauna, jacuzzi y baño turco.

Los amplios apartamentos del complejo están situados en varios bloques de 3 plantas. Las terrazas de los apartamentos tienen maravillosas vistas al mar. Los espacios interiores de los apartamentos están equipados con aire acondicionado, calefacción por suelo radiante en los baños, sistemas de domótica y cocinas equipadas. Los apartamentos están diseñados con un concepto de planta abierta y ofrecen espacios de uso máximo. El proyecto ofrece servicios de conserjería para un estilo de vida totalmente confortable. Los residentes dispondrán de servicios de mantenimiento, diseño, traslado, alquiler de coches y organización de eventos.


AGP-00732

Localización en el mapa

Fuengirola, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$606,273
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Sabadell, Španjolska
de
$299,016
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Málaga, Španjolska
de
$847,604
Complejo residencial Miami Towers
San Javier, Španjolska
de
$474,410
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$328,447
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$812,287
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Mostrar todo Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$300,193
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$719,286
Año de construcción 2027
Propiedades en una Ubicación Natural en Mijas Málaga Este complejo se encuentra en Mijas, en el barrio de Cerrado del Águila, en Mijas, un elegante complejo residencial y de golf situado en unas colinas onduladas a poca distancia de la costa mediterránea. La pieza central es un campo de golf…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Španjolska
de
$353,168
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios con Espectaculares Vistas al Mediterráneo en Finestrat Ubicados en Finestrat, una de las zonas más tranquilas y con mayor demanda de la Costa Blanca, estos apartamentos de lujo ofrecen un estilo de vida sereno rodeado de naturaleza, campos de golf y playas medit…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones