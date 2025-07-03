Piso en edificio nuevo Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca

Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa

Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenciana de España. Conocida por sus vibrantes y coloridos edificios, la ciudad ofrece una encantadora combinación de riqueza histórica, tradiciones culturales y atracciones modernas. Villajoyosa tiene una rica historia que se remonta a la antigüedad. Originariamente colonizada por los fenicios y más tarde por los romanos, ha experimentado diversas influencias culturales a lo largo de los siglos. El nombre del pueblo, que significa "Pueblo Alegre" en valenciano, refleja su agradable ambiente. El centro histórico de Villajoyosa se caracteriza por sus calles estrechas y sinuosas y sus casas pintadas de colores vivos. Estos coloridos edificios, frente al mar Mediterráneo, son uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La ciudad es famosa por su fiesta anual de Moros y Cristianos, que tiene lugar a finales de julio. Esta vibrante celebración incluye elaborados desfiles, simulacros de batallas y diversos eventos culturales que conmemoran las batallas entre moros y cristianos durante la Reconquista. Villajoyosa cuenta con varias playas hermosas, incluidas Playa Centro, Playa El Paraíso y Playa Torres. Estas playas son conocidas por su fina arena dorada, aguas cristalinas y excelentes instalaciones, lo que las hace populares tanto entre los lugareños como entre los turistas. La ciudad está rodeada de impresionantes paisajes naturales, que incluyen colinas y montañas que ofrecen oportunidades para practicar senderismo y actividades al aire libre. Las vistas panorámicas de la costa son un gran atractivo para los visitantes.

Al estar tan estratégicamente situados estos apartamentos en venta en Villajoyosa Alicante se encuentran a poca distancia de la playa, a 3 km del centro de la ciudad de Villajoyosa y todos sus servicios, a 7 km del pintoresco campo de golf Puig Campana de 18 hoyos, a 11 km del centro de la ciudad de Benidorm y a sólo 52 km de Aeropuerto de Alicante.

La comunidad cuenta con una gran piscina, frondosos jardines y plazas de aparcamiento opcionales.

En el interior de estas modernas viviendas dispone de dos o tres amplios dormitorios dobles con armarios empotrados según el modelo, dos baños (uno de ellos en suite con el dormitorio principal), una cocina americana equipada con comedor y una amplia sala de estar con Grandes ventanales de estilo francés que permiten la entrada de mucha luz natural y conducen a la terraza/balcón.

ALC-00929