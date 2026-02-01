  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska

Platja dAro
Complejo residencial Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d' Aro, en la Costa Brava
Complejo residencial Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d' Aro, en la Costa Brava
Platja dAro, Španjolska
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Edificio de 10 apartamentos para reformar a  muy pocos metros de la playa de Castell- Platja d'Aro. De las 10 viviendas: 8 son de dos habitaciones,  un baño, comedor cocina con terraza. 1 es de un dormitorio, pero  es grande y tiene chimenea/hogar y con cierta independencia de las restant…
