  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Villajoyosa
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Villajoyosa, Španjolska

;
Torrevieja
11
Marbella
112
Benidorm
4
Alicante
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$488,525
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$431,530
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$540,867
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
TekceTekce
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$715,340
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$726,972
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Villajoyosa, Španjolska
de
$916,019
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 95–120 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentamos lujosos apartamentos, duplexes y áticos situados en primera línea de mar entre Benidorm y Villajoyosa en la Costa Blanca. Estos elegantes edificios blancos, cada uno con solo seis plantas, están rodeados de amplias zonas verdes y ofrecen uno a cuatro dormitorios con espaciosos es…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.0
901,557
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
1,26M
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Villajoyosa, Španjolska
de
$292,421
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 58–127 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Descubre Villajoyosa en nuestro nuevo complejo residencial situado en el corazón de la ciudad, a pocos pasos de la playa central. Aquí encontrará apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, que ofrecen vistas al mar y comodidad central.El complejo cuenta con nuevos apartamentos, duplexes y áticos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.0
287,805
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
483,720
Apartamentos 3 habitaciones
90.0 – 127.0
658,830 – 918,548
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Villajoyosa, Španjolska
de
$351,566
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 48–115 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Diseño único con construcción de alta calidad y materiales premium. El complejo residencial Azure Residencial se encuentra a pocos metros de la playa, rodeado de montañas. En las zonas públicas hay una piscina, amplios jardines, un parque infantil, un gimnasio totalmente equipado, una sauna …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
344,441
Apartamentos 3 habitaciones
91.0 – 115.0
583,700 – 728,759
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Mostrar todo Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Villajoyosa, Španjolska
de
$381,663
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 8
Área 74–226 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo residencial Alonis Living Playa del Torres destaca por su arquitectura innovadora y elegante y está a menos de 5 minutos a pie de la idílica Playa del Torres. Es un lugar ideal para aquellos que sueñan cada día para disfrutar de la brisa marina, el sol mediterráneo y los pintores…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
375,649
Apartamentos 2 habitaciones
106.0 – 226.0
433,441 – 746,674
Apartamentos 3 habitaciones
131.0
528,220
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Mostrar todo Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Villajoyosa, Španjolska
de
$373,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 82–108 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo Orizonne está situado en un paraje natural, a sólo 2 km del centro de Villajoyosa y a 10 km de Benidorm. Las playas de Paradis, Bolnou y Asparaio están cerca. Villajoyosa — un pueblo tranquilo y acogedor en la Costa Blanca, donde hay todo lo necesario para una vida cómoda. El com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
404,545
Apartamentos 3 habitaciones
108.0
439,220
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir