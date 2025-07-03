Piso en edificio nuevo Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas

  1. Realting.com
Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas, Španjolska
$226,028
13
ID: 27708
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    La Vega Baja
  • Ciudad
    San Miguel de Salinas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

  • Aparcamientos

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel

San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranquilo y bien comunicado. Rodeado de naturaleza y lagunas saladas, es una opción ideal para quienes buscan relajación sin renunciar a la comodidad.

Desde la promoción, los servicios diarios están al alcance: supermercados y restaurantes a solo 0,6 km, y el centro del pueblo a solo 1 km. El campo de golf Villamartín se encuentra a 6,8 km, y el centro comercial La Zenia Boulevard a 9,1 km. Las playas de Orihuela Costa, como Playa Flamenca, están aproximadamente a 10,7 km. Torrevieja se sitúa a 13,6 km, y la ciudad de Murcia a 57,9 km. Los aeropuertos más cercanos son el Aeropuerto Internacional de Murcia a 61,2 km y el Aeropuerto de Alicante a 63,5 km, lo que proporciona una excelente conexión.

La comunidad forma parte de un edificio residencial de 7 plantas de nueva construcción con un diseño moderno y elegante. Ofrece amplias zonas comunes que incluyen una gran piscina, jardines paisajísticos, plazas de garaje subterráneas y trasteros. El edificio también dispone de ascensor para acceder cómodamente a todas las plantas.

Los apartamentos en venta en San Miguel de Salinas están disponibles en varias distribuciones, con 2 o 3 dormitorios y 2 baños. Las viviendas en planta baja disponen de jardines privados, mientras que los áticos cuentan con soláriums privados y vistas panorámicas. Todas las viviendas incluyen cocinas abiertas al salón que se extienden hacia amplias terrazas, ideales para disfrutar del clima mediterráneo. Los acabados de alta calidad garantizan estilo y confort en cada detalle.


ALC-01074

Localización en el mapa

San Miguel de Salinas, Španjolska
