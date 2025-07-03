Piso en edificio nuevo Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España

El centro histórico de Málaga es una de las zonas más vibrantes del sur de España, donde la tradición y la vida moderna se mezclan a la perfección. Calles estrechas con encantadores cafés, auténticos bares de tapas y boutiques desembocan en plazas con monumentos históricos, museos y atracciones culturales. Vivir aquí significa estar rodeado de historia, arte y la atmósfera mediterránea a diario.
Los apartamentos en venta en Málaga destacan por su ubicación privilegiada. Desde el desarrollo, la arena dorada de La Playa Malagueta está a solo 1 km, mientras que Málaga aeropuerto se alcanza en 9 km. Para quienes disfrutan del glamour de la Costa del Sol, Puerto Banús está a 54 km y Marbella a 47 km, con fácil acceso tanto a la vida urbana como a destinos costeros exclusivos.
Las zonas comunes están diseñadas para ofrecer relajación y ocio. Las azoteas cuentan con piscinas, soláriums y áreas lounge donde los residentes pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. El proyecto también incluye áreas ajardinadas y estacionamiento privado subterráneo, brindando comodidad y confort diario.
En el interior, los apartamentos combinan diseño contemporáneo con una atmósfera cálida y acogedora. Grandes ventanales y distribuciones abiertas permiten que cada vivienda reciba luz natural, mientras que acabados de alta calidad y cocinas modernas crean un entorno funcional y elegante. Amplias terrazas y balcones extienden los espacios al exterior, aprovechando al máximo el clima andaluz.