Piso en edificio nuevo Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España

Málaga, Španjolska
$286,066
19
ID: 27613
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Málaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2028

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Exclusivos con Piscina en la Azotea en el Centro Histórico de Málaga

El centro histórico de Málaga es una de las zonas más vibrantes del sur de España, donde la tradición y la vida moderna se mezclan a la perfección. Calles estrechas con encantadores cafés, auténticos bares de tapas y boutiques desembocan en plazas con monumentos históricos, museos y atracciones culturales. Vivir aquí significa estar rodeado de historia, arte y la atmósfera mediterránea a diario.

Los apartamentos en venta en Málaga destacan por su ubicación privilegiada. Desde el desarrollo, la arena dorada de La Playa Malagueta está a solo 1 km, mientras que Málaga aeropuerto se alcanza en 9 km. Para quienes disfrutan del glamour de la Costa del Sol, Puerto Banús está a 54 km y Marbella a 47 km, con fácil acceso tanto a la vida urbana como a destinos costeros exclusivos.

Las zonas comunes están diseñadas para ofrecer relajación y ocio. Las azoteas cuentan con piscinas, soláriums y áreas lounge donde los residentes pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. El proyecto también incluye áreas ajardinadas y estacionamiento privado subterráneo, brindando comodidad y confort diario.

En el interior, los apartamentos combinan diseño contemporáneo con una atmósfera cálida y acogedora. Grandes ventanales y distribuciones abiertas permiten que cada vivienda reciba luz natural, mientras que acabados de alta calidad y cocinas modernas crean un entorno funcional y elegante. Amplias terrazas y balcones extienden los espacios al exterior, aprovechando al máximo el clima andaluz.


AGP-01006

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud

