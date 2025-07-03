Piso en edificio nuevo Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar

  1. Realting.com
$361,409
ID: 27662
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Ciudad
    La Nucía

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea

Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece instalaciones deportivas de primer nivel. Esta ubicación tranquila y apta para familias es ideal para quienes buscan un estilo de vida pacífico pero activo cerca de Benidorm y Altea.

Estas viviendas ofrecen un acceso cómodo a todos los servicios esenciales, con el centro comercial más cercano a solo 0,5 km, el centro de La Nucia a 2 km, las playas de Benidorm a 9 km, Altea a 11 km, el campo de golf más cercano a 12 km, el centro de Alicante a 45 km y el Aeropuerto de Alicante-Elche a aproximadamente 61 km del proyecto, lo que garantiza una excelente conectividad regional e internacional.

El complejo está diseñado con zonas comunes ajardinadas que incluyen una gran piscina rodeada de vegetación, un gimnasio moderno completamente equipado, un club social para residentes y ascensores en todos los edificios. El entorno promueve el bienestar, la comodidad y un fuerte sentido de comunidad.

Las viviendas en venta en La Nucia, Alicante constan de apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios, cada uno con 2 baños. Los interiores cuentan con salones y comedores de planta abierta con abundante luz natural, cocinas contemporáneas con isla central y amplias terrazas ideales para la vida al aire libre. Los áticos ofrecen soláriums privados con impresionantes vistas al mar y a la montaña. Todas las viviendas incluyen garaje privado, y las distribuciones están pensadas para ofrecer funcionalidad, confort y un diseño moderno y luminoso.


ALC-01104

Localización en el mapa

