  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Pilar de la Horadada
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Pilar de la Horadada, Španjolska

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$466,592
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$479,456
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
de
$312,832
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 88–102 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Moderno complejo residencial situado en Mil Plumeras, perfectamente integrado en un entorno privilegiado, a tan solo 750 metros de una de las mejores playas del mar Mediterráneo. La primera fase consta de 24 apartamentos de alta calidad de 2 y 3 dormitorios y 12 bungalows de 2 dormitorios y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
359,393 – 464,071
Apartamentos 3 habitaciones
102.0
378,003 – 436,157
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
John TaylorJohn Taylor
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$726,716
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$631,479
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$480,570
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$427,825
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir