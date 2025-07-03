Piso en edificio nuevo Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell

  1. Realting.com
Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell

Sabadell, Španjolska
$299,016
15
ID: 27706
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Cataluña
  • Barrio
    Vallés Occidental
  • Ciudad
    Sabadell

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Sabadell Barcelona con Piscina y Parking en un Entorno Urbano Tranquilo

La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distancia de supermercados, tiendas locales, parques y la estación de tren. Proporciona un rápido acceso a Barcelona a través de transporte público o autopista.

El apartamento en venta en Barcelona está situado en Sabadell, a 250 m de la estación de tren Sabadell Centre, a 2,4 km de la zona comercial y centro comercial Eix Macià, a 2,5 km del Parc de Catalunya.

El proyecto incluye 52 apartamentos, aparcamiento subterráneo y trasteros, y está construido para cumplir con altos estándares de eficiencia energética. El complejo ofrece un jardín comunitario, piscina con valla de seguridad y garaje cubierto con preinstalación para la carga de vehículos eléctricos.

Cada apartamento está equipado con cocina americana con electrodomésticos integrados, sistema de calefacción y refrigeración aerotérmico mediante distribución de aire por conductos, cuartos de baño en suite con ducha o bañera, terrazas o balcones privados, espacio de lavandería diseñado para alojar lavadora/secadora y unidad de sistema aerotérmico, sistema de alarma inteligente opcional con acceso remoto.


Sabadell, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud

