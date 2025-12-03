  1. Realting.com
  Španjolska
  Cataluña
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Cataluña, Španjolska

Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Sabadell, Španjolska
de
$441,763
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en Sabadell Barcelona con Piscina y Parking en un Entorno Urbano Tranquilo La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distanci…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Španjolska
de
$573,310
Año de construcción 2025
Modernos apartamentos con balcones y terrazas en Santa Eulàlia La zona de Hospitalet de Llobregat es vibrante y bien desarrollada, con parques, lugares culturales, instalaciones deportivas y muchos servicios como restaurantes, centros comerciales y atención sanitaria. Está cerca del transpor…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Sabadell, Španjolska
de
$318,346
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en Sabadell Barcelona con Piscina y Parking en un Entorno Urbano Tranquilo La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distanci…
TEKCE Real Estate
John TaylorJohn Taylor
Complejo residencial Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d' Aro, en la Costa Brava
Complejo residencial Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d' Aro, en la Costa Brava
Platja dAro, Španjolska
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Edificio de 10 apartamentos para reformar a  muy pocos metros de la playa de Castell- Platja d'Aro. De las 10 viviendas: 8 son de dos habitaciones,  un baño, comedor cocina con terraza. 1 es de un dormitorio, pero  es grande y tiene chimenea/hogar y con cierta independencia de las restant…
Inmobiliaria Scat Realty
