Piso en edificio nuevo Obra nueva Allure Calpe

Allure Calpe es un exclusivo resort urbano de lujo situado en un enclave privilegiado de Calpe, con vistas al mar y al Parque Natural de las Salinas. El proyecto ofrece apartamentos de lujo de dos y tres dormitorios, así como espectaculares áticos, todos ellos diseñados bajo criterios innovadores y sostenibles, y rodeados de más de 3.500 m² de zonas verdes y completas áreas comunes.
Los apartamentos destacan por su cuidado diseño interior y altas calidades:
— pavimentos de gran formato (120×120),
— armarios empotrados totalmente equipados,
— baños completos con revestimientos de gran formato (120×270) y mobiliario integrado,
— cocinas 100 % equipadas con electrodomésticos Miele,
— sistema de climatización de alta eficiencia Mitsubishi Electric (suelo radiante, aire acondicionado frío/calor y agua caliente sanitaria),
— persianas motorizadas,
— sistema de domótica,
— sistema de alarma,
— preinstalación para punto de recarga de vehículo eléctrico,
— plaza de garaje y trastero.
Las zonas comunes elevan la experiencia residencial a un nivel superior, combinando exclusividad, bienestar y ocio. En la planta diez del edificio se ubica una elegante zona común interior con piscina climatizada y espectaculares vistas panorámicas, además de sauna y gimnasio totalmente equipado.
El complejo se completa con 3.500 m² de espacios exteriores diseñados para el disfrute y la desconexión, que incluyen:
— piscina recreativa para adultos,
— piscina infantil,
— piscina de entrenamiento climatizada,
— jacuzzi,
— pista de pádel,
— pool bar,
— aparcamiento para bicicletas eléctricas,
— zona de yoga y pilates,
— zona zen,
— amplias áreas ajardinadas y terrazas.