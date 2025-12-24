Piso en edificio nuevo Obra nueva Allure Calpe

  1. Realting.com
Calpe, Španjolska
de
$821,744
VAT
;
14 1
ID: 33120
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/12/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Ciudad
    Calpe

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Allure Calpe es un exclusivo resort urbano de lujo situado en un enclave privilegiado de Calpe, con vistas al mar y al Parque Natural de las Salinas. El proyecto ofrece apartamentos de lujo de dos y tres dormitorios, así como espectaculares áticos, todos ellos diseñados bajo criterios innovadores y sostenibles, y rodeados de más de 3.500 m² de zonas verdes y completas áreas comunes.

Los apartamentos destacan por su cuidado diseño interior y altas calidades:
— pavimentos de gran formato (120×120),
— armarios empotrados totalmente equipados,
— baños completos con revestimientos de gran formato (120×270) y mobiliario integrado,
— cocinas 100 % equipadas con electrodomésticos Miele,
— sistema de climatización de alta eficiencia Mitsubishi Electric (suelo radiante, aire acondicionado frío/calor y agua caliente sanitaria),
— persianas motorizadas,
— sistema de domótica,
— sistema de alarma,
— preinstalación para punto de recarga de vehículo eléctrico,
— plaza de garaje y trastero.

Las zonas comunes elevan la experiencia residencial a un nivel superior, combinando exclusividad, bienestar y ocio. En la planta diez del edificio se ubica una elegante zona común interior con piscina climatizada y espectaculares vistas panorámicas, además de sauna y gimnasio totalmente equipado.

El complejo se completa con 3.500 m² de espacios exteriores diseñados para el disfrute y la desconexión, que incluyen:
— piscina recreativa para adultos,
— piscina infantil,
— piscina de entrenamiento climatizada,
— jacuzzi,
— pista de pádel,
— pool bar,
— aparcamiento para bicicletas eléctricas,
— zona de yoga y pilates,
— zona zen,
— amplias áreas ajardinadas y terrazas.

Localización en el mapa

Calpe, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Reseña en vídeo de edificio de apartamentos Obra nueva Allure Calpe

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
