Piso en edificio nuevo Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada

Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada

Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de playa más codiciadas de la Costa Blanca Sur. Con encanto mediterráneo y todos los servicios esenciales cercanos, esta ubicación combina relajación con una vida local vibrante.

Desde estos apartamentos en Pilar de la Horadada, varias comodidades clave son fácilmente accesibles: Playa Higuericas Beach 0,4 km, restaurantes y tiendas locales 0,5 km, el centro de Torre de la Horadada 1,2 km, Pilar de la Horadada 3,5 km, Lo Romero Golf 7,4 km, Zenia Boulevard Shopping Centre 11,2 km, San Pedro del Pinatar 12,1 km, playas de Mar Menor 12,8 km, Torrevieja 18,5 km, Cartagena 35,2 km, Aeropuerto de Murcia 40,5 km, ciudad de Murcia 52,3 km, y Aeropuerto de Alicante 74,9 km.

Esta comunidad cerrada está compuesta por edificios de diseño elegante distribuidos en seis fases, con bloques de dos y tres plantas. Los residentes disfrutan de un entorno privado y seguro con jardines paisajísticos, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio completamente equipado, spa de bienestar y zonas sociales para relajarse y compartir.

Cada apartamento ofrece un diseño contemporáneo de planta abierta que conecta la cocina, el comedor y la sala de estar. El interior cuenta con tres amplios dormitorios con armarios empotrados y dos modernos baños, uno de ellos en suite. Se puede elegir entre viviendas en planta baja con jardín privado, pisos intermedios con grandes balcones o áticos con solárium privado y vistas al mar. Todas las viviendas incluyen plaza de aparcamiento y trastero privado.

ALC-01090